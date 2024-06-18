Вийшов трейлер документальної стрічки режисера та військового Олега Сенцова, премʼєра якої відбудеться в Карлових Варах (Чехія). Випадково знятий бій став повним метром та показує, як каже Сенцов, життя на війні та її справжнє обличчя без прикрас та фальші.



З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Улітку 2023 він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Олег опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою «Реал».

«Фільм Сенцова – це унікальний захоплюючий досвід, який пропонує гіпердокументальний погляд на реальність війни очима одного безпосереднього її учасника», – коментує стрічку Карел Ох, арт-директор міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах (Чехія), де відбудеться світова премʼєра.