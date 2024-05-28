Фільм є незаплановано зафільмованим тактичною камерою режисера

Новий фільм українського режисера та військового Олега Сенцова «Реал» вперше покажуть на 59-му міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія). Це фестиваль, який вважається одним із ключових у Центральній та Східній Європі. Картину продемонструють у межах програми «Спеціальні покази». Фестиваль триватиме з 28 червня до 6 липня.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Улітку 2023 він зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Олег опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою «Реал».

Цей незаплановано зафільмований тактичною камерою режисера матеріал став документальною стрічкою.

«”Реал” – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші», – розповідає Олег Сенцов.

Фільм «Реал» – українсько-хорватська копродукція.