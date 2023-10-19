Сенцов отримав поранення на фронті

Український режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення під час бойових дій на фронті. Про це 19 жовтня повідомив сам Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

«Знов поранення, та знов не важке – спіймав уламок у бік», – зазначив Сенцов, не уточняючи подробиць ситуації.

Це вже щонайменше третє поранення 47-річного Сенцова. 9 липня він отримав контузію, а 17 липня – осколкові поранення під час артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, кінорежисер, колишній політв’язень Олег Сенцов із початку повномасштабної війни приєднався до 204-го київського батальйону тероборони Збройних сил України. Вже восени Сенцов перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

У червні 2023-го Сенцов повідомив, що бере участь у контрнаступі. За словами військового, його рота займає визначені рубежі, але зазнає втрат. Також у червні йому присвоїли перше офіцерське звання – молодший лейтенант.