«Засновано на реальних подіях» у титрах завжди гарантує додаткові касові збори. Тож не випадково найвідоміші режисери натхненно та невтомно екранізують відомі історичні факти. Сьогодні ми обрали лише п’ять найвідоміших фільмів від знаменитих режисерів з сотень наявних шедеврів.

«Список Шиндлера»



Schindler's List, 1993, режисер Стівен Спілберг



Фільм про німецького фабриканта і члена нацистської партії Оскара Шиндлера (Ліам Нісон), який рятував євреїв під час Голокосту. Попри те, що мотиви Шиндлера у реальності, за певними історичними джерелами, не були надто альтруїстичними, він врятував 1200 життів та став праведником народів світу. Спілберг зняв історію про трансформацію героя, про те, як можна залишатися людиною., Драма знята за романом Томаса Кеніллі «Ковчег Шиндлера» здобула 7 премій «Оскар» та 3 «Золоті глобуси». Стівен Спілберг заснував на ці гроші благодійний фонд, відмовившись від гонорару.

«Хатіко: Вірний друг»

Hachi: A Dog's Tale, 2009, режисер Лассе Халльстрем



Зворушлива історія про вірного пса Хатіко, настільки знаменита, що його ім'я вже стало прозивним, а порода собак акіта-іну стала символом вірності та відданості в Японії. Пес був підібраний професором коледжу, і після його смерті майже 10 років щодня чекав на свого господаря на залізничній станції. У реальності дружба між собакою та людиною була 1934 року увічнена пам'ятником на залізничній станції. Річард Гір у фільмі зіграв одну з найкращих своїх ролей.

«З міркувань совісті»

Hacksaw Ridge, 2013, режисер Мел Гібсон

Картина Мела Гібсона знята за мотивами документальної стрічки під назвою «Людина, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті». Події відбуваються під час II світової війни. Фільм розповідає про американського військового медика Десмонда Доссе (Ендрю Гарфілд), який був пацифістом і християнином-адвентистом сьомого дня. Через це він відмовився від будь-якого виду зброї, проте записався до лав військових медиків, бо хотів рятувати життя.

«Вовк із Волл-стріт»

The Wolf of Wall Street, 2013, режисер Мартін Скорсезе



Мартін Скорсезе зняв кілька біографічних фільмів з Леонардо Ді Капріо у ролях відомих людей. Цього разу вони знімають кримінальну драму, засновану на мемуарах Джордана Белфорта. Драма, сповнена чорного гумору, розповідає про те, як Джордан Белфорт (Леонардо Ді Капріо), який заснував 1987 року найбільшу брокерську контору, надалі був засуджений за фінансові злочини, зокрема відмивання грошей. Під час махінацій на Волл-стріт у героя з'являються алкогольна та наркотична залежності, адже по-іншому не виходить захистити себе від вигоряння. Також у фільмі знімались Джон Гілл та Марго Роббі.

«Зелена книга»

Green Book, 2018, режисер Пітер Фарреллі

Картина розповідає про реальну історію подорожі півднем США відомого джазового піаніста Дона Ширлі (Махершала Алі) і охоронця з нью-йоркського нічного клубу Тоні Болтуна (Вігго Мортенсен). Тоні влаштовується як особистий водій до чорношкірої знаменитості, поступово між ними виникає дружба, а, оскільки події відбуваються в 1960-ті в південних штатах, Тоні й Дон змушені користуватися «Зеленою книгою», довідником для чорношкірих із переліком лояльних для них закладів і місць ночівель. Фільм отримав кілька «Оскарів», зокрема за найкращий фільм. А Вігго Мортінсен зіграв тут одну з найкращих своїх ролей та теж добув приз Американської кіноакадемії.