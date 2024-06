У четвер, 13 червня, у прокат вийшов історичний трилер «Гамбіт королеви» (на головному фото), який під несподіваним кутом зору розповідає про події при дворі англійських королів з династії Тюдорів. Головні ролі у стрічці про дружину короля Генріха VIII зіграли Джуд Лоу («Талановитий містер Ріплі», «Молодий папа») та Алісія Вікандер («Дівчина з Данії», «З машини»). У центрі картини – остання дружина Генріха VIII Кетрін Парр, набагато менш відома ніж, наприклад, Анна Болейн.

Айнуз перетворює ренесансний сюжет у доволі сучасну феміністичну історію, зберігаючи при цьому історичний антураж: костюми тут можна вважати окремим героєм. Боротьба за трон, жорстокість, боротьба церкви за свій вплив, інтриги, зрада, підступ. Тут є все, щоб зробити картину максимально цікавою для перегляду. Але Лоу, здається, переходить на якісно новий рівень гри.

На цей фільм варто піти у кіно, щоб подивитись усю красу на великому екрані. Також ми нагадуємо відомі фільми та серіали про тих же героїв.

«Генрих VIII та його шість дружин»

Henry VIII and His Six Wives, 1972. Режисер: Воріс Гуссейн. У ролях: Кіт Мітчел, Дональд Плезенс, Шарлотта Ремплінг, Джейн Ешер, Френсіс Кука, Лінн Фредерік, Дженні Бос, Барбара Лі-Хант, Майкл Гоф, Браян Блессід

Зараз призабутий, а свого часу сенсаційний фільм. У XVI столітті король Англії Генріх VIII, який перебуває на смертному одрі, згадує прожиті роки та всіх своїх шістьох дружин. Його першою дружиною була королева іспанського походження Катерина Арагонська, яка народила багато спадкоємців, але всі, крім однієї дівчинки, померли ще в дитинстві. З цієї причини Генріх вирішує розірвати свій шлюб, щоб повторно одружитися з Анною Болейн, через що вступає в конфлікт з католицькою церквою. Ставши главою новоствореної англіканської церкви, ексцентричний король починає підозрювати свою нову дружину у зраді.

«Ще одна ро роду Болейн»

The Other Boleyn Girl, 2008. Режисер: Джастін Чадвик. У ролях Наталі Портман, Скарлетт Йоганссон, Ерік Бана, Джим Стерджесс, Марк Райленс, Крістін Скотт Томас

Мабуть, найпопулярніший фільм на цю тему. Історична драма «Ще одна з роду Болейн» знята за мотивами однойменного популярного роману британської письменниці Філіппи Грегорі.

Дії фільму розгортаються в Англії, за часів правління короля Генріха VIII з династії Тюдорів. Життя звичайної сільської родини Болейн змінюється кардинальним чином, після того як глава сімейства віддає одну зі своїх дочок Анну королю в коханки, тому що його дружина не може народити йому спадкоємця. Однак виявляється, що Генріху VIII більше до душі заміжня сестра Анни Марія. Він призначає її на посаду фрейліни при королеві, після чого Марія переїжджає жити разом з сім'єю до двору, і теж стає коханкою короля. Незабаром після цього, вона народжує Генріху сина, і з цього моменту між рідними сестрами починається протистояння за право піднятися на трон.

«Тюдори»

The Tudors, серіал, 2007–2010

Дія розгортається в Англії XVI ст. Кожен сезон зосереджений на окремому періоді правління короля Генріха VIII, який прославився тим, що одружився шість разів (причому двох своїх дружин стратив) та реформував англійську церкву.

Бурхливе особисте життя Генріха VIII тягне на готовий сюжет для серіалу. Неоднозначного монарха зіграв Джонатан Ріс Майєрс, якого глядачі могли бачити у драмі Вуді Аллена «Матч-Пойнт». А Анну Болейн втілила Наталі Дормер, яка пізніше прославилася роллю Маргері Тірелл у «Грі престолів».

«Вовчий зал»

Wolf Hall, мінісеріал, 2015

Історичний проєкт британської телекомпанії BBC розповідає про Англію першої половини XVI століття. Країна знаходиться на порозі громадянської війни. Головну роль у цих процесах відіграє головний ідеолог англійської Реформації, радник короля Генріха VIII – амбітний і харизматичний Томас Кромвель (Марк Райленс). У ролі короля Генриха – чудовий Деміан Льюїс. У ролі Анни Болейн – Клер Фой, відома за серілом «Корона».

Марка Райленса за роль у «Вовчому залі» було номіновано на «Золотий глобус». Цікаво, що Райленс уже мав справу з епохою Гениха VIII: у фільмі «Ще одна з роду Болейн» він зіграв Томаса Болейна. Серіал є екранізацією романів двічі лауреата Букерівської премії Гіларі Ментел. Автори серіала пішли на ризик, екранізувавши зовсім не розважальну прозу. Екранізація вийшла старанною та ретельною, як притаманно ВВС. Безліч деталей, майстерні діалоги та чудові акторські роботи, проте цікаво, що у центрі – бюрократична процедура, непохитним провідником якої є незворушний Томас Кромвель.

«Анна Болейн»

Anne Boleyn, мінісеріал, 2021

Події розгортаються під час останніх місяців життя Анни Болейн – другої дружини Генріха VIII Тюдора, короля Англії. Будучи королевою вже протягом кількох років, Анна народила дочку, яку назвали Єлизаветою, але Генріх відчайдушно бажає стати батьком спадкоємця чоловічої статі. Тим часом, після двох викиднів, Аанна вагітна втретє, проте майбутнє материнство затьмарене сімейними негараздами та придворними інтригами. Анна змушена вести нерівну боротьбу з патріархальним суспільством тюдорівської Англії та намагатися забезпечити майбутнє рідної дочки. Головну роль зіграла темношкіра акторка Джоді Тернер-Сміт.