Уже 13 червня у прокат виходить історичний трилер «Гамбіт королеви», який розриває звичайні шаблони жанру та під несподіваним кутом зору розповість про події при дворі англійських королів з династії Тюдорів. Головні ролі у стрічці про дружину короля Генріха VIII зіграли світові зірки Джуд Лоу («Талановитий містер Ріплі», «Молодий папа») та Алісія Вікандер («Дівчина з Данії», «З машини»).

Ми зібрали найважливіші та найнеочікуваніші деталі про один з найважливіших проєктів цього літа.

Екранізація світового бестселера «Гамбіт Королеви». Фільм є екранізацією бестселера Елізабет Фрімантл, який розійшовся мільйонним накладом. Книга стала першою в серії творів, присвячених видатним жінкам у британській історії, роль яких в подіях давнини в останні часи потребує переосмислення та формування нових оцінок подій, які впливали на світову історію. Твори письменниці й раніше були екранізовані на великому та малих екранах та зібрали мільйони фанатів якісної історичної драми та пригод.

Все що ви бачите на екрані – справжнє. Важко повірити, але усі зйомки картини відбувалися на натурі. Протягом усієї стрічки, глядач не побачить жодної декорації чи кадрів з хромакею. Все у «Гамбіті королеви» – справжнє. Події стрічки відбуваються в палаці, у Гаддон-голі в Дербіширі, який став одним з найвідоміших в Англії. Раніше можня було побачити окремі інтер'єри споруди у таких суперхітах, як «Єлизавета» та «Гордість і упередження». Це зробило картинку по-справжньому автентичною та допомогло акторам та членам знімальної команди почувати себе, як вдома та бути максимально реалістичними.

Кадр з фільму

Повернення володарки «Оскара» Алісії Вікандер у кіно. «Гамбіт королеви» став першим проєктом суперзірки Алісії Вікандер та дружини Майкла Фассбендера після перерви. Зіркове подружжя ніколи не говорить про своє особисте життя та навіть взяли паузу у роботі, щоб присвятити більше часу родині. Але заради «Гамбіту королеви» Алісія вийшла на знімальний майданчик та зіграла одну зі своїх найкращих ролей, за яку критики вже пророчать їй нові номінації на найпрестижніші нагороди. Проте акторство Алісія все ж таки змогла поєднати з материнством, тому що на знімальному майданчику «Гамбіту королеви» протягом усього часу була її дитина.

Найнеочікувана роль Джуда Лоу. Для секс-символа багатьох поколінь та номінанта на «Оскар» роль короля Генріха VIII стала найбільш знаковою та ризиковою у всій кар'єрі. Красунчик навмисно пішов на те, щоб повністю перетворитися на старого, слабкого короля, який до того ж страждає на ожиріння.

Джуд найняв спеціальну людину, яка супроводжувала його на майданчику та розприскувала з балончика смердючу рідину, яка імітувала запах м'яса, що гниє. Річ у тому, що король Генріх страждав від виразок на шкірі та гангрени ноги, які сильно смерділи, від чого страждали усі його придворні. Таким чином, Джуд Лоу спромігся максимально реалістично зіграти хворого короля, що гнив заживо та присутність якого в кімнаті змушувала людей відчувати страх та огиду.

Унікальні костюми ручної роботи. Цінність історичних проєктів вимірюється автентичністю того, що глядач врешті решт бачить на великому екрані. В цьому плані творці «Гамбіту королеви» зробили неймовірну роботу. Художником по костюмах у «Гамбіті королеви» став володар премії «Оскар» Майкл О’Коннор («Жінка-невидимка», «Герцогиня»). До виробництва були залучені фахівці Школи історичного одягу, які допомагали шити одяг. Вишивання відбувалося в Німеччині, а оксамит спеціально штампували у Франції.

Усі зусилля та відданість, які були витрачені на костюми та постановку, всі тонкощі потрібно було показати на камеру. За це відповідала головна постановниця по світлу Гелен Лоуварт, яка зробила так, щоб костюми максимально виграшно «грали» у світлі свічок.

Кадр з фільму

Новий погляд на історію епохи Тюдорів. «Гамбіт королеви» присвячений життю та правлінню останньої королеви Генріха VIII, якого багато хто вважає «Синьою бородою» британської історії (одним із найвідоміших фільмів про нього є, зокрема, картина «Генріх VIII та його шість дружин»). Не дивлячись на неоднозначні моменти в правлінні, король назавжди змінив свою країну та заклав фундамент для створення Британської імперії та настання золотої доби правління своєї дочки – Єлизавети І.

«Гамбіт королеви» розповідає про останній рік подружнього життя жорстокого та суворого короля Генріха VIII та його шостої дружини Кетрін Парр. Його остання дружина завжди вважалася тією, якій лише пощастило пережити старого та хворого короля. Але вона не була щасливою, бо все життя при дворі вона боролася за владу, довіру чоловіка-тирана та мусила робити все, щоб вижити в жорсткому світі політики. А головне – вона була однією з перших жінок-авторок трактатів та наставницею для Єлизавети.

Оповідачем екранізації є саме принцеса Єлизавета, майбутня королева блискучої «Золотої доби», з чиєї точки зору розповідається історія її улюбленої мачухи, яка також виступала наставницею для юної спадкоємиці.

Хіт Каннського кінофестивалю. Тріумфальний шлях «Гамбіту королеви» розпочався з Каннського кінофестивалю. Стрічку особисто представляли Джуд Лоу та Алісія Вікандер: які отримали позитивні відгуки преси та були названі першими фаворитами сезону нагороджень у 2024 році.

Знімальна група на прем'єрі у Каннах (фото Adastra Cinema)

Дебют доньки Кейт Вінслет. Стрічка стала бенефісом не тільки для Лоу та Вікандер, а й для молодої акторки Мії Тріплтон, дочки та володарки «Оскару» Кейт Вінслет («Титанік», «Режим»).

Акторський склад. Окрім Джуда Лоу, Алісії Вікандер та юної Мії Тріплтон, у фільмі зіграли й інші видатні британські актори. Головного антагоніста історії (а король Генріх не єдиний у цьому протистоянні) кардинала Стівена Гардинера зіграв блискавичний Саймон Рассел Біл («Смерть Сталіна», «Тор: Любов і грім»), впливових при дворі братів Сеймурів – Едді Марсан («Операція Фортуна», «Рей Донован», «Джентльмени») та Сем Райлі («Чаклунка», «Гордість і уередження і зомбі»). А ключову роль подруги Кетрін Парр, радикальної протестантки Енн Ескью, зіграла зірка «Корони» Ерін Доерті, що прославилася роллю молодої принцеси Анни.

Кадр з фільму

«Що робити, аби вижити з тираном?». Картина «Гамбіт королеви» є в першу чергу історією виживання та боротьби за своє життя, свободу та місце під сонцем. Його головна героїня Кетрін Парр у виконанні Алісії Вікандер не є жертвою, як про неї думали раніше. Вона вміло маніпулювала тираном Генріхом та уникала ситуацій, які могли коштувати їй трону або життя. Щобільше, під кінець життя суворого короля, саме вона стала господинею свого життя та країни і зуміла зробити свій внесок в історію Англії та усієї Європи.

Оцінити напруженний історичний трилер «Гамбіт Королеви» можна у всіх кінотеатрах країни вже з 13 червня.