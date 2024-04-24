Триває прокат фільму про видатну співачку Емі Вайнгауз «Емі Вайнгауз: Back To Black». Біографічна музична драма розповідає про життя співачки з ранньої юності до всесвітньої слави. Бажання зняти подібний фільм виникло у творців ще у 2011 році, одразу ж після смерті Вайнгауз.

Вона почала писати пісні у 14 років, а у 20 випустила свій дебютний альбом. У 25 років Емі отримала п’ять нагород «Греммі» за вечір.

Плани на ігрове кіно постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нумі Рапас. У 2018 році стало відомо, що фільм таки буде і зніматимуть його у маєтку співачки. На головну роль обрали британку Марісу Абелу. Усі пісні, що звучать у кадрі, вона співала сама.

Останнім часом саме музичні байопіки стали надзвичайно популярними і часто їх продюсують самі музиканти, чиє життя пройшо «є що згадати, немає що внукам розповісти». Схоже, що саме з думкою про цих внуків і робляться такі популярні та касові фільми останніх років. Ось три найуспішніші з них.

«Богемська рапсодія»

Філь Браяна Сінгера – драматичний байопік про соліста групи Queen Фредді Мерк'юрі – розповідає про створення найвідомішого хіта групи. Виконавець головної ролі, Рамі Малек, отримав премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль.

Дуже старанний байопік робився під пильним кураторством учасників Queen, тож не дивно, що він згладжує майже усі гострі кути в історії групи. Але музика робить перегляд картини приємним для перегляду.

«Рокетмен»

Як зрозуміло з назви, фільм розповідає про Елтона Джона. Роль знаменитого музиканти зіграв Терон Еджертон («Kingsman: Секретна служба», «Робін Гуд»).

Сер Елтон Джон сам ініціював створення фільму та сам займався сценарієм ще з 2012 року. Тобто можна чекати, що біографія буде дещо підредагованою. До слова, режисером картини є Декстер Флетчер, то сами, що випустив фільм «Богемська рапсодія».

Якщо у «Рапсодії» звучали пісні Queen у записах, то у «Рокетмені» співає сам Еджертон.

«Для тих, хто не знає: у фільмі “Рокетмен” я не співаю! Терон сам блискуче виконав всі пісні, які звучать в картині» - повідомив сер Елтон Джон у на Каннському кінофестивалі, де відбулась світова прем’єра фільму.

Музикант заспівав разом із Тероном Еджертоном на вечірці на честь прем'єри. Для дуетного номера справжній та екранний Елтони Джони вибрали пісню Rocketman, яка і дала назву картині. Раніше Еджетон записав кавер на цю композицію.

«Елвіс»

Так само на Каннському фестивалі відбулась прем’єра і фільму «Елвіс» База Лурмана. Показ відвідали дружина та донька. Звичайно, режисер «Мулен Ружа» та «Великого Ґетсбі» не міг обмежитись традиційним байопіком про музичну зірку.

Історію починає старий з крапельницею та у лікарняному вбранні. Це – менеджер Елвіса Преслі Полковник Паркер (Том Генкс). Саме від його імені ведеться розповідь. Він був тим, хто створив короля та тим, хто на думку багатьох біографів музиканта, став його вбивцею.

Життя короля рок-н-ролу було не надто довгим. Він помер у 42 роки. Проте воно дає можливості для історій мало не в усіх жанрах. Лурман намагається розповісти все і одразу. І якимось незбагненим чином йому це вдається.

Динаміка, численні режисерські вигадки, Том Генкс, який, здається, може все, органічний та пластичний Остін Батлер у ролі Преслі. У фільмі всього дуже багато, воно співає, танцює, кричить та виблискує. Але дивним чином не виглядає вульгарним чи надмірним. Лурман творить шоу, подає нам на тарілочці музику, яка уже стала класикою.