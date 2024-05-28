Головну роль у фільмі зіграв актор Юрій Кулініч

«Мишоловка» – трилер авторства Сергія Касторних. В основі сюжету лежить історія українського військового, що стає заручником обставин. Під час заходу на нові позиції ворог влучає снарядом і завалює єдиний вхід бліндажу, де опинився головний герой. Чи стане це для нього порятунком або ж смертельною пасткою, можна буде побачити у кіно в 2025 році.

Поранений військовий опиняється в заручниках бліндажу: ворожий артилерійський обстріл спричинив обвал укріплень бліндажа, єдиний вихід заблоковано уламками та землею. Фортифікаційна споруда стає для військового пасткою. Кінострічка про особистісні межі, які готова перейти людина під час війни задля власного виживання, про мотивацію боротися навіть у безнадійній ситуації.

Автором ідеї фільму виступив сценарист Сергій Касторних («Мирний-21», «Як там Катя?», «Війна в моїй голові»). Пережитий особистий досвід за півтора роки повномасштабного вторгнення вилився в сценарій майбутнього фільму.

«Я знав не тільки про що хочу розказати історію, а й як. Кожну деталь, кожну дію, початок, фінал. Я знав все, що має відбуватись у фільмі. Вихід був тільки один – взяти і написати це», – ділиться Сергій Касторних.

Ідею підтримав продюсер Тарас Босак («Я працюю на цвинтарі», «Щедрик», «БожеВільні»).

Для усієї команди втілення цього задуму стало справжнім професійним викликом, адже зйомки в межах однієї локації з єдиним героєм у кадрі, (за винятком кількох сцен), що перебуває в центрі уваги, потребують неабиякої концентрації та візуально-композиційних рішень.

Головну роль у фільмі зіграв актор Юрій Кулініч («Королі репу», «Погані дороги»). Його партнером став справжній дресерований щур, якого для зйомок підготувала кастинг-директорка Наталія Юрчишина. Також у фільмі зіграли актори Андрій Ісаєнко, Анна Бірзул та Назар Грабар.

Наразі фільм перебуває на етапі постпродакшену, попереду – фестивальне промо, а також національний прокат у 2025 році. Уже незабаром стане відомо, хто з українських гуртів долучився до кінострічки в ролі креаторів основого саундтреку.