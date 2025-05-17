Вікторія Амеліна загинула у Краматорську

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі під час церемонії вручення нагороди Trophée Chopard, яка відбувається під час Каннського кінофестивалю, згадала загиблих митців, які стали жертвами воєн у всьому світі, зокрема у промові вона згадала про українську письменницю Вікторію Амеліну, повідомляє Variety.

«Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами», – сказала Анджеліна Джолі.

Акторка наголосила, що суспільство перед ними у великому боргу, адже ці люди ризикували своїм життям, щоб розповідати свої історії.

Також Джолі наголосила на тому, що кіно може долати кордони та викликати емпатію.

Під час церемонії Джолі вручила престижну нагороду Trophée Chopard двом молодим кінематографістам: французькій акторці Марі Коломб та британському актору Фінну Беннетту.

Нагадаємо, 30 квітня 2022 року АнджелінаДжолі, яка є посолкою доброї волі ООН. відвідала Україну, зокрема побувала у Львові .

Вікторія Амеліна — українська письменниця, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю в місті Нью-Йорк на Донеччині. Вона знайшла на деокупованій Харківщині щоденник закатованого дитячого письменника Володимира Вакуленка та написала передмову до нього. Письменниця загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Краматорська.

Trophée Chopard — нагорода «Відкриття року», яку щороку присуджує професійне журі на Каннському кінофестивалі двом найталановитішим молодим акторам і акторкам — дебютантам.