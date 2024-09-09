Україну на «Оскарі» представить фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада»
Фільм претендуватиме на номінацію «найкращий міжнародний фільм0
Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію «найкращий міжнародний фільм» на 97-му премію «Оскар» Американської кіноакадемії. Ним став фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка.
Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.
Філіп Сотниченко працює у тому полі, на яке мало хто наважується ступати, навіть не роблячи спроби бути комфортним та зрозумілим. Натомість уся його увага зосереджена на створенні фактурного видовища. І за ним цікаво спостерігати саме не з точки зору сюжету, а з точки зору мистецького твору.
Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.
«Члени комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування кандидатом став фільм "Ля Палісіада". Бажаємо фільму-кандидату успіху в оскарівських перегонах!», – прокоментував голова Українського оскарівського комітету Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Нагадаємо, що в національному відборі брали участь чотири фільми:
- «Будинок "Слово". Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка;
- «Ля Палісіада», режисера Філіпа Сотниченка;
- «Ми були рекрутами» режисера Любомира Левицького;
- «Мирні люди», режисерки Оксани Карпович.