Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію «найкращий міжнародний фільм» на 97-му премію «Оскар» Американської кіноакадемії. Ним став фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка.

Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.

Філіп Сотниченко працює у тому полі, на яке мало хто наважується ступати, навіть не роблячи спроби бути комфортним та зрозумілим. Натомість уся його увага зосереджена на створенні фактурного видовища. І за ним цікаво спостерігати саме не з точки зору сюжету, а з точки зору мистецького твору.

Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.

«Члени комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування кандидатом став фільм "Ля Палісіада". Бажаємо фільму-кандидату успіху в оскарівських перегонах!», – прокоментував голова Українського оскарівського комітету Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Нагадаємо, що в національному відборі брали участь чотири фільми: