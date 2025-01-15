Британська кіноакадемія оголосила номінантів на цьогорічну премію BAFTA. За кількістю номінацій лідирує стрічка «Конклав» Едварда Бергерома. Вона представлена у 12-ти категоріях. «Емілія Перес» режисера Жака Одіара має 11 номінацій, а «Бруталіст» Брейді Корбета – 9.

У категорії «найкращий короткометражний фільм» представлено стрічку «Камінь, ножиці, папір» режисера Франца Бума. Британський фільм розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський («Перші дні», «Декамерон», «Сбори ОСББ»). Також у картині знялись Сергій Калантай, Юрій Радіонов, Богдана Калантай та Олександр Яценко. 20-хвилинна стрічка розповідає історію Івана (Рудинський) , який живе на сході України. Події розгортаються у 2022 році. Батько головного героя працює хірургом. У перші дні вторгнення росіян він починає оперувати поранених військових, цивільних та рятує їм життя. Операції медик проводить у місцевому бункері. Іван допомагає батькові. В якийсь момент про цей бункер дізнаються росіяни. іванові доведеться взяти до рук зброю, щоб заистити людей.

Номінанти на премію BAFTA:

Найкращий фільм

«Анора» (Anora)

«Бруталіст» (The Brutalist)

«Повна невідомість» (A Complete Unknown)

«Конклав» (Conclave)

«Емілія Перес» (Emilia Pérez)

Найкращий британський фільм

«Птах» (Bird)

«Бліц» (Blitz)

«Конклав» (Conclave)

«Гладіатор ІІ» (Gladiator II)

«Жорстка правда» (Hard Truths)

«Наколіник» (Kneecap)

«Лі» (Lee)

«Любов, брехня та кровопролиття» (Love Lies Bleeding)

«Вигін (Втеча від себе)» (The Outrun)

«Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

Найкращий фільм не англійською мовою

«Все, що нам здається світлом» (All We Imagine As Light)

«Емілія Перес» (Emilia Pérez)

«Я все ще тут» (I’m Still Here)

«Наколінник» (Kneecap)

«Насіння священного інжиру» (The Seed of the Sacred Fig)

Найкращий документальний фільм

«Щоденники чорної скриньки» (Black Box Diaries)

«Доньки» (Daughters)

«Іншої землі немає» (No Other Land)

«Супермен: Історія Крістофера Ріва» (Super Man: The Christopher Reeve Story)

«Вілл і Гарпер» (Will & Harper)

Найкращий анімаційний фільм

«Потік. Останій кіт на землі» (Flow)

«Думками навиворіт 2» (Inside Out 2)

«Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

«Дикий робот» (The Wild Robot)

Найкращий дитячий і сімейний фільм

«Потік. Останій кіт на землі»

«Королівство Кенсуке» (Kensuke’s Kingdom)

«Думками навиворіт 2» (Inside Out 2)

«Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)

Найкращий режисер

Шон Бейкер, «Анора»

Едвард Берґер, «Конклав»

Брейді Корбет, «Бруталіст»

Дені Вільньов, «Дюна: частина друга»

Жак Одіар, «Емілія Перес»

Коралі Фаржа, «Субстанція»

Найкращий оригінальний сценарій

«Анора»

«Бруталіст»

«Наколінник»

«Справжній біль» (A Real Pain)

«Субстанція»

Найкращий адаптований сценарій

«Цілковита невідомість» (A Complete Unknown)

«Конклав»

«Емілія Перес»

«Нікелеві хлопчики» (Nickel Boys)

«Сінг Сінг» (Sing Sing)

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Найкраща акторка

Синтія Еріво, «Wicked: Чародійка»

Карла Софія Гаскон, «Емілія Перес»

Меріанн Жан-Батист, «Жорстка правда»

Майкі Медісон, «Анора»

Демі Мур, «Субстанція»

Сірша Ронан, «Вигін (Втеча від себе)»

Найкращий актор

Едріен Броуді, «Бруталіст»

Тімоті Шаламе, «Повна невідомість»

Колман Домінго, «Сінг Сінг»

Рейф Файнс, «Конклав»

Г’ю Грант, «Єретик»

Себастьян Стен, «Учень. Історія Трампа»

Найкраща актриса другого плану

Селена Гомес, «Емілія Перес»

Аріана Ґранде, «Wicked: Чародійка»

Фелісіті Джонс, «Бруталіст»

Джеймі Лі Кертіс, «Остання танцівниця»

Ізабелла Росселліні, «Конклав»

Зої Салдана, «Емілія Перес»

Найкращий актор другого плану

Юра Борисов, «Анора»

Кіран Калкін, «Справжній біль»

Кларенс Маклін, «Сінг Сінг»

Едвард Нортон, «Цілковита невідомість»

Гай Пірс, «Бруталіст»

Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа»

Найкращий британський короткометражний фільм

«Квіти стоять мовчки, як очевидці» (The Flowers Stand Silently, Witnessing)

«Маріон» (Marion)

«Молоко» (Milk)

«Камінь, ножиці, папір» (Rock, Paper, Scissors)

«Шлунковий паразит» (Stomach Bug)

Повний перелік номінантів можна побачити на сайті премії.