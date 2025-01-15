Оголошені номінанти на кінопремію BAFTA
Картина про війну в Україні претендує на перемогу як найкращий короткометражний фільм0
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Британська кіноакадемія оголосила номінантів на цьогорічну премію BAFTA. За кількістю номінацій лідирує стрічка «Конклав» Едварда Бергерома. Вона представлена у 12-ти категоріях. «Емілія Перес» режисера Жака Одіара має 11 номінацій, а «Бруталіст» Брейді Корбета – 9.
У категорії «найкращий короткометражний фільм» представлено стрічку «Камінь, ножиці, папір» режисера Франца Бума. Британський фільм розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій. В головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський («Перші дні», «Декамерон», «Сбори ОСББ»). Також у картині знялись Сергій Калантай, Юрій Радіонов, Богдана Калантай та Олександр Яценко. 20-хвилинна стрічка розповідає історію Івана (Рудинський) , який живе на сході України. Події розгортаються у 2022 році. Батько головного героя працює хірургом. У перші дні вторгнення росіян він починає оперувати поранених військових, цивільних та рятує їм життя. Операції медик проводить у місцевому бункері. Іван допомагає батькові. В якийсь момент про цей бункер дізнаються росіяни. іванові доведеться взяти до рук зброю, щоб заистити людей.
Номінанти на премію BAFTA:
Найкращий фільм
- «Анора» (Anora)
- «Бруталіст» (The Brutalist)
- «Повна невідомість» (A Complete Unknown)
- «Конклав» (Conclave)
- «Емілія Перес» (Emilia Pérez)
Найкращий британський фільм
- «Птах» (Bird)
- «Бліц» (Blitz)
- «Конклав» (Conclave)
- «Гладіатор ІІ» (Gladiator II)
- «Жорстка правда» (Hard Truths)
- «Наколіник» (Kneecap)
- «Лі» (Lee)
- «Любов, брехня та кровопролиття» (Love Lies Bleeding)
- «Вигін (Втеча від себе)» (The Outrun)
- «Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)
Найкращий фільм не англійською мовою
- «Все, що нам здається світлом» (All We Imagine As Light)
- «Емілія Перес» (Emilia Pérez)
- «Я все ще тут» (I’m Still Here)
- «Наколінник» (Kneecap)
- «Насіння священного інжиру» (The Seed of the Sacred Fig)
Найкращий документальний фільм
- «Щоденники чорної скриньки» (Black Box Diaries)
- «Доньки» (Daughters)
- «Іншої землі немає» (No Other Land)
- «Супермен: Історія Крістофера Ріва» (Super Man: The Christopher Reeve Story)
- «Вілл і Гарпер» (Will & Harper)
Найкращий анімаційний фільм
- «Потік. Останій кіт на землі» (Flow)
- «Думками навиворіт 2» (Inside Out 2)
- «Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)
- «Дикий робот» (The Wild Robot)
Найкращий дитячий і сімейний фільм
- «Потік. Останій кіт на землі»
- «Королівство Кенсуке» (Kensuke’s Kingdom)
- «Думками навиворіт 2» (Inside Out 2)
- «Воллес і Ґроміт: Пташина відплата» (Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl)
Найкращий режисер
- Шон Бейкер, «Анора»
- Едвард Берґер, «Конклав»
- Брейді Корбет, «Бруталіст»
- Дені Вільньов, «Дюна: частина друга»
- Жак Одіар, «Емілія Перес»
- Коралі Фаржа, «Субстанція»
Найкращий оригінальний сценарій
- «Анора»
- «Бруталіст»
- «Наколінник»
- «Справжній біль» (A Real Pain)
- «Субстанція»
Найкращий адаптований сценарій
- «Цілковита невідомість» (A Complete Unknown)
- «Конклав»
- «Емілія Перес»
- «Нікелеві хлопчики» (Nickel Boys)
- «Сінг Сінг» (Sing Sing)
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Найкраща акторка
- Синтія Еріво, «Wicked: Чародійка»
- Карла Софія Гаскон, «Емілія Перес»
- Меріанн Жан-Батист, «Жорстка правда»
- Майкі Медісон, «Анора»
- Демі Мур, «Субстанція»
- Сірша Ронан, «Вигін (Втеча від себе)»
Найкращий актор
- Едріен Броуді, «Бруталіст»
- Тімоті Шаламе, «Повна невідомість»
- Колман Домінго, «Сінг Сінг»
- Рейф Файнс, «Конклав»
- Г’ю Грант, «Єретик»
- Себастьян Стен, «Учень. Історія Трампа»
Найкраща актриса другого плану
- Селена Гомес, «Емілія Перес»
- Аріана Ґранде, «Wicked: Чародійка»
- Фелісіті Джонс, «Бруталіст»
- Джеймі Лі Кертіс, «Остання танцівниця»
- Ізабелла Росселліні, «Конклав»
- Зої Салдана, «Емілія Перес»
Найкращий актор другого плану
- Юра Борисов, «Анора»
- Кіран Калкін, «Справжній біль»
- Кларенс Маклін, «Сінг Сінг»
- Едвард Нортон, «Цілковита невідомість»
- Гай Пірс, «Бруталіст»
- Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа»
Найкращий британський короткометражний фільм
- «Квіти стоять мовчки, як очевидці» (The Flowers Stand Silently, Witnessing)
- «Маріон» (Marion)
- «Молоко» (Milk)
- «Камінь, ножиці, папір» (Rock, Paper, Scissors)
- «Шлунковий паразит» (Stomach Bug)
Повний перелік номінантів можна побачити на сайті премії.