«Емілія Перес» здобула найбільше нагород

У Лос-Анджелесі оголосила переможців премії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбулась 5 січня (6 січня за київським часом). Найбільше нагород отримав фільм Жака Одіяра «Емілія Перес», який мав і найбільше номінацій. Серед серіалів тріумфатором став «Сьоґун». Вперше в кар’єрі нагороду отримала 62-річна Демі Мур. Провалом стала церемонія для картини Шона Беккера «Анора», де серед номінантів був і актор Юра Борисом, що знімався у пропагандистському кіно та відвідував тимчасово окупований Крим.

Повний список переможців було опубліковано на сайті нагороди.

Переможці «Золотого глобуса-2025»

Найкращий фільм (драма)

«Бруталіст»

Найкращий фільм (мюзикл або комедія)

«Емілія Перес»

Найкращий режисер

Брейді Корбет («Бруталіст»)

Найкраща чоловіча роль (мюзикл або комедія)

Себастіан Стен («Інша людина»)

Найкраща жіноча роль (мюзикл або комедія)

Демі Мур («Субстанція»)

Найкраща чоловіча роль (драма)

Едріан Броуді («Бруталіст»)

Найкраща жіноча роль (драма)

Фернанда Торрес («Я все ще тут»)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін («Справжній біль»)

Найкраща жіноча роль другого плану

Зої Салдана («Емілія Перес»)

Найкращий фільм іноземною мовою

«Емілія Перес»

Найкращий сценарій

«Конклав»

Найкращий анімаційний фільм

«Потік. Останній кіт на Землі»

Найкращий серіал (драма)

«Сьоґун»

Найкращий серіал (комедія або мюзикл)

«Хитрощі»

Найкраща оригінальна музика до фільму

Трент Резнор, Аттікус Росс, «Претенденти»

Найкраща оригінальна пісня

El Mal – «Емілія Перес»

Касові досягнення

«Wicked: Чародійка»

Найкращий мінісеріал або ТБ-фільм

«Оленя»

Найкращий актор у драматичному серіалі

Хіроюкі Санада, «Сьоґун»

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Анна Саваї, «Сьоґун»

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Джин Смарт, «Хитрощі»

Найкращий актор у комедійному серіалі

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Найкраща акторка у мінісеріалі або ТБ-фільмі

Джоді Фостер, «Справжній детектив»

Найкращий актор у мінісеріалі або ТБ-фільмі

Колін Фаррелл, «Пінгвін»

Найкраща другорядна акторка у серіалі

Джессіка Ґаннінґ, «Оленя»

Найкращий другорядний актор у серіалі

Таданобу Асано, «Сьоґун»