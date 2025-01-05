В ніч з 5 на 6 січня (о 3 ночі за київським часом) розпочнеться церемонія вручення нагород «Золотий глобус». Саме вона розпочне сезон великих кінонагород і фільми, номіновані на «Золотий глобус» ми ще не раз побачимо серед номінантів. Зокрема й на «Оскар».

Напередодні оголошення переможців нагадаємо про претендентів у категорії «найкращий фільм». Нагадаємо також, що на «Золотому глобусі» існує поділ на фільм-драму та комедію або мюзикл, хоча поділ це часто буває дуже умовним.

Найкращий фільм (драма)

«Бруталіст»

«Бруталіст» (The Brutalist) Брейді Корбета з Едріеном Броді у головній ролі уже встиг отримати чимало відгуків, критики називають його одним із найкращих фільмів 2024 року та має отримати, за прогнозами, номінації на «Оскар». Стрічка уже має сім номінацій на «Золотий глобус», а також нагороду Венеціанського фестивалю, де відбулась її прем’єра.

В центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях – архітектор, угорський єврей Лазло Тот, який зумів вижити в Аушвіці. Віг втік з повоєнної Європи до Америки. Лазло оселяється в Пенсильванії, де намагається відбудувати своє життя, кар'єру та поновити стосунки з дружиною, з якою його розлучила війна. В український прокат картина виходить 20 лютого.

«Повна невідомість»

Музичний біографічний фільм «Повна невідомість» (A Complete Unknown) Джеймса Менґолда про музиканта, поета та володаря Нобелівської премії Боба Ділана розповідає про події, що розгортаються влітку 1961 року, коли 19-річний Ділан прибув до Нью-Йорка з Міннесоти. Його новаторський виступ на фольклорному фестивалі в Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу.

Фільм заснований на книзі Елайджі Волда «Ділан стає електричним» 2015 року. Головні ролі зіграли Тімоті Шаломе, Едвард Нортон та Ель Фаннінг.

Фільм вийде в український прокат 23 січня. Стрічку покажуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.

«Конклав»

«Конклав» (Conclave) розповідає про таємниці Ватикану, інтриги та скандали у католицькій Церкві. Стрічка заснована на світовому бестселері британського письменника Роберта Гарріса, який вийшов у 2016 році. Режисером стрічки є австрійсько-швейцарський режисер Едвард Бергер, відомий насамперед завдяки екранізації роману Еріха Марії Ремарка «На західному фронті без змін», якій вдалось здобути «Оскар».

За сюжетом, після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу доручають терміново організувати конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення конклаву Лоуренс опиняється серед численних інтриг. Він має не лише впоратись із завданням, але й не дати ганебним секретам вилізти назовні. Також кардинал дізнається про шокуючу таємницю померлого Папи, від якої залежить майбутнє престолу. Ба більше, ця таємниця також стосується одного чи декількох кандидатів на місце нового понтифіка.

Фільм уже побував у прокаті.

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«Дюна: Частина друга»

Продовження, що очевидно з назви, «Дюни» Дені Вільньова. Пол Атрід та його мати Джессіка стають членами племені. Деякі фремени вірять у пророцтво, що мати та син принесуть процвітання Арракісу. Але є ті, хто вважає це вигадкою, серед них і Чані. Тим часом Джессіка стає Превелебною матір’ю, випиваючи Воду життя, яка змінює і жінку, і її ненароджену дитину. Джессіка робить усе, щоб зміцнити владу сина, яка поступово зростає. Настав час і Полу визначитись, чи прийме він на себе тягар пророцтва, або піде іншим шляхом.

Роман «Дюна» Френка Герберта вважається одним із найскладніших для екранізації творів. Її екранізація – мрія всього життя Дені Вільнева. Він хотів зробити достовірну адаптацію, тому «наробляв» досвід у жанрі, зокрема через фільми «Прибуття» та «Той, хто біжить по лезу 2049». Заради «Дюни» він навіть відмовився від «007: Не час помирати». А на нас чекає ще одна частина. Як мінімум.

Фільм уже побував у прокаті.

«Нікелеві хлопчики»

Фільм знятий за однойменним романом Колсона Вайтхеда, який здобув Пулітцерівську премію. В його основі – реальна історія двох хлопчиків, увʼязнених у 1962 році у виправній колонії Флориди, Елвуда та Тернера (Ітан Герісс та Брендон Вілсон).

У колонії поширені тортури і навіть вбивства, і лише дружба Елвуда і Тернера допомагає їм вижити. Режисер Ремелл Росс зображує події з точки зору двох друзів, тому глядач ніби бачить усе очима хлопчиків.

«5 вересня»

Під час Мюнхенських Олімпійських ігор 1972 року американська спортивна телерадіокомпанія виявляється змушеною висвітлювати кризу із захопленням заручників ізраїльських спортсменів. У фільмі режисера Тіма Фельбаума зіграли актори Пітер Скасгард, Леоні Бенеш, Джо Маґаро та інші.

В український прокат фільм вийде 27 лютого.

Найкращий фільм (мюзикл або комедія)

«Анора»

«Анора» Шона Бейкера отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю. І це одне з його найдивніших рішень за останні роки. У фільмі задіяні російські актори, що не посилює симпатій до картини. Та й мало які фільмі останнім часом так полярно розділяли думки. І проблема картини не тільки і не стільки у російських олігархах.

25-річна Ані (Майкі Медісон) працює у стрип-клубі, але не любить ані своє ім'я Анора, ані свою роботу. Вона розуміє російську (завдяки бабусі-узбечці, яка чомусь навчила її російської, а не узбецької), тому саме її обирає новий клієнт Ваня (Марк Ейдельштейн). Син російського олігарха живе у великому будинку, п’є, грає у PlayStation, тринькає гроші та дуже не хоче повертатися до Росії. Спочатку він пропонує Ані залишитись з ним на тиждень, а потім у Вегасі пара одружується. З цим ніяк не можуть погодитись батьки Вані, які вирушають до США, щоб анулювати шлюб.

Поки вони летять, дати раду із тим всім мають вірменські гангстери та ніжний gopnik Igor (героя Юри Борисова саме так і називають у субтитрах). Знову така собі ніжна та незбагненна російська душа у тілі бандита. Прямо таки «Брат 3» за американські гроші.

Звісно, для самого Бейкера головною темою є традиційна для нього боротьба за права працівників секс-індустрії, а не розборки олігархів. І тут питання не до нього. Очевидно, що дотепний добряк Бейкер знімає те, що його цікавить, не особливо занурюючись у контекст (хоча варто було б нарешті). І симптоматичним є те, що фільм уже отримав та ще тримає чимало нагород. Так що контекст мало цікавить не лише Бейкера.

«Суперники»

Фільм Луки Ґуаданьїно «Суперники» розповідає про теніс. За сюжетом чемпіон турніру Великого шлему Арт Дональдсон (Майк Файст) зазнає серії поразок. Колись він був посереднім гравцем. Чемпіона з нього зробила його дружина Таші (Зендея).

Тенісистка у минулому, нині вона присвятила себе тренуванню чоловіка. Аби він повернув собі жагу до перемог, Таші записує його до участі у турнірі Challenger. Зазвичай у ньому беруть участь початківці або гравці другого дивізіону. Однак для ситуації, що склалася у Арта, це буде доречно. Незадовго до змагань чоловік дізнається, що у турнірній сітці його суперником буде Патрік Цвейг (Джош О'Коннор), колишній коханець його дружини та його найкращий друг.

Спортивну мелодраму «Суперники» зняв режисер Лука Ґуаданьїно, чотириразовий володар премій Венеційського кінофестивалю, відомий за фільмами «Суспірія», «Назви мене своїм ім’ям», «Великий сплеск» тощо. Для зйомок у фільмі Зендая впродовж трьох місяців займалася з професійним тенісним тренером.

Фільм уже побував в українському прокаті.

«Емілія Перес»

Іспаномовний мюзикл Жака Одіяра «Емілія Перес» заслуговує усіх можливих нагород. Адвокатку Ріту (Зої Салдана) недооцінюють на роботі, її шеф привласнює собі її заслуги. Проте її оцінив та навіть найняв лідер картелю Манітас дель Монте (Карла Софія Гаскон) для того, аби вона допомогла б йому змінити стать. У такий спосіб Манітас переслідує відразу дві мети: заховатись та здійснити давню мрію. Водночас Ріта має заховати дружину Манітаса (Селена Гомес) у безпечному місці. У тілі Емілії бандит стає благодійником, та займається пошуком зниклих безвісти, а насправді убитих картелями, людей.

Жак Одіяр, відомий соціальним кіно, отримав на Каннському кінофестивалі Гран-прі журі за «Пророка» та «Золоту пальмову гілку» за «Діпана». До слова, за «Емілію Перес» ансамбль з чотирьох актрис (Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон та Адріана Пас) отримали у Каннах нагороду за найкращу жіночу роль та приз журі. Також він представляє Францію у оскарівських перегонах. І у випадку з «Емілією Перес» він не відмовляється від тем гострих та болючих. У підсумку маємо абсолютно божевільний мікс: мюзикл іспанською мовою про мексиканського наркобарона, який вирішив змінити стать, за участю зірки Disney Селени Гомес у ролі дружини гангстера. Блискуче!

Фільм уже побував в українському прокаті.

«Справжній біль»

Фільм, що є другою режисерською роботою Джессі Айзенберґа, вийде в український прокат 20 лютого 2025 року.

У центрі історії – двоюрідні брати Девід та Бенджі, які є повною протилежністю один одному. Вони разом вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого.

Головні ролі у фільмі зіграли Джессі Айзенберґ («Соціальна мережа», «Ілюзія обману») та Кіран Калкін («Скотт Пілігрим проти світу», серіал «Спадкоємці»). Також у стрічці глядачі побачать Вілла Шарпа (серіал «Білий лотос»), Дженніфер Ґрей («Брудні танці»), Курта Еджаван («Вбий своїх друзів») та інших.

Прем’єра «Справжнього болю» відбулася у січні 2024 року на кінофестивалі «Санденс». З того часу фільм зібрав понад сотню номінацій та 43 перемоги на фестивалях різного ґатунку.

«Субстанція»

Стрічка «Субстанція» стала сенсацією Каннського кінофестивалю 2024. Сатиричний трилер режисерки Каролі Фаржа («Помста») «Субстанція» отримала приз цьогорічного Каннського фестивалю за найкращий сценарій. Також фільм вважався одним із фаворитів серед претендентів на «Золоту пальмову гілку».

Фільм ознаменував собою кінематографічний камбек для легендарної акторки Демі Мур («Привид», «Непристойна пропозиція», «Стриптиз», «Солдат Джейн») та новим проривом для Маргарет Кволлі, відомою за ролями у «Одного разу… в Голлівуді», «Прибиральниці». Також у картині Каролі Фаржа одну з головних ролей зіграв Денніс Квейд («Замкнене коло»), який в останній момент перед стартом зйомок замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022-го.

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур), справжня суперзірка, веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує, що прийшов час для її пенсії. І тоді в житті Елізабет з’являється загадковий препарат для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу, кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі) і наслідки існування двох жінок з однією свідомістю стають непередбачуваними…

Ще одна картина, яка розділила шанувальників кіно на дві непримиренні групи, проте не так кардинально, як «Анора».

Фільм уже побував в українському прокаті.

«Wiked: Чародійка»

Фільм режисера Джона М. Чу («Шалено багаті азіати») «Wicked: Чародійка» є адаптацією однойменного мюзиклу, який сам по собі є адаптацією однойменного роману Грегорі Магвайра, що є приквелом до «Чарівника країни Оз».



Твір розповідає про ранні роки Ельфаби (Синтія Еріво), майбутньої Злої Відьми Заходу та Глінди (Аріана Гранде-Бутера). Зеленошкіра дівчина Ельфаба вступає на навчання до університету Шиз. Її сусідкою по кімнаті стає тендітна Глінда. Різні за вдачею дівчата швидко знаходять спільну мову. На їхню дружбу чекають випробування, тож характер кожної проявиться повною мірою. Фільм вийшов через 21 рік після бродвейської прем’єри оригінального шоу.

Картину можна зараз подивитись в українських кінотеатрах, а продовження «Wicked: Чародійка» очікується у листопаді 2025 року.