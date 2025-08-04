Відомий актор, сценарист та режисер Біллі Боб Торнтон святкує 4 серпня свій 70-ий день народження. Він народився в Хот-Спрінгс, штат Арканзас, і здобув популярність завдяки фільму «Відточене лезо» (1996), де був сценаристом, режисером та виконавцем головної ролі і за який отримав «Оскар» за найкращий адаптований сценарій. Окрім успішної карʼєри в кіноіндустрії, Торнтон також є співаком та ударником, грав у кількох гуртах, що виконували кантрі та рок. А ще він відомий своїми нестандартними фобіями, наприклад, страхом перед старовинними меблями.

Торнтон був одружений шість разів, зокрема з акторкою Анджеліною Джолі. Попри імідж скандаліста він підтримує благодійні організації, пов’язані з захистом дітей та боротьбою зі СНІДом.

День народження Торнтона – прекрасна нагода пригадати найкращі фільми та серіали з цим актором.

«Відточене лезо», Sling Blade, 1996

Ця драма стала справжнім проривом у карʼєрі Торнтона. Дія відбувається у сільській місцевості штату Арканзас. Карл Чайлдерс після скоєного ним жорстокого злочину провів 25 років у божевільні. Повернувшись до міста своєї молодості, він поводиться спокійно та розумно. Це допомагає йому знайти роботу і потоваришувати з хлопчиком та його матірʼю-вдовою. Однак поява огидного коханця цієї жінки ставить Карла перед болісним вибором і веде до різких змін у житті всіх залучених до цієї історії.

«Простий план», A Simple Plan, 1998

Трилер Сема Реймі розповідає про Генко Мітчелла (Білл Пекстон) та його брата Джейкоба (Біллі Боб Торнтон), які знаходять літак, що розбився, з мільйонами доларів. Вони вирішують залишити гроші собі, але їхній план складно реалізувати черех жадібність. Брати змушені піти на жахливі злочини, щоби замісти сліди. Біллі Боб Торнтон за цю роль отримав номінацію на «Оскар» як актор другого плану.

«Бал монстрів», Monsterʼs Ball, 2001

Фільм розповідає про сімʼю, в якій вже багато поколінь чоловіки працюють на дуже специфічній роботі. Вони виконують роль ката – вмикають рубильник, приєднаний до електричного крісла. Генк завжди цінував свою роботу й був упевнений, що його справу продовжить син Сонні, та не бажає розуміти свого сина. Але Сонні не витримує такої напруги і накладає на себе руки на очах у батька. Згодом Генк знайомиться з Летицією Масгроув, вдовою. Їхні стосунки ускладнюються особистими проблемами: горем, расизмом та іншими обмеженнями. Геллі Беррі отримала премію «Оскар» за найкращу жіночу роль.

«Людина, якої не було», The Man Who Wasnʼt There, 2001

Неонуар братів Коенів. Дія фільму відбувається в 1949 році і розповідає про перукаря Еда Крейна (Біллі Боб Торнтон) із невеликого містечка Санта-Роза в Каліфорнії. З дружиною у нього стосунки не склалися: Доріс має серйозні проблеми з алкоголем. Жінка працює бухгалтеркою в магазині у свого коханця «Великого Дейва» Брюстера. Одного разу до Крейна прийшов агент-комівояжер. Він пропонує чоловікові вкласти 10 тисяч доларів в одну прибуткову справу. Проблема в тому, що в Еда таких коштів немає. Тоді він вдається до шантажу.

«Поганий Санта», Bad Santa, 2004

Санта вживає міцні напої та нецензурні слова і виглядає, як Біллі Боб Торнтон у запої. Річ у тому, що герой стрічки «Поганий Санта» працює Санта Клаусом у великих супермаркетах, згодом грабує їх і решту року пиячить разом зі своїм приятелем-карликом, який у передсвяткові дні разом із ним працює ельфом. Фільм є своєрідною відповіддю на традиційні різдвяні казки, які заповнюють екрани кінотеатрів світу. Це теж різдвяна комедія, лише чорна, але гумор її, прокурений і проспиртований, є блискучим. А ще картина має продовження.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Суддя», The Judge, 2014

Успішний адвокат Генк Палмер (Роберт Дауні-молодший) повертається до рідного містечка на похорон матері. Там він дізнається, що його батько (Роберт Дюваль), шановний суддя, звинувачений у вбивстві. Розслідуючи справу, Генк повинен розібратися в складних взаєминах зі своєю сімʼєю, включаючи двох братів. Біллі Боб Торнтон переконливо зіграв обвинувача у процесі судді Палмера.

«Фарго», Fargo, серіал, 2014, 1 сезон

Серіал, заснований на однойменній картині братів Коенів. У першому сезоні злочинець випадково зустрічається зі страховим агентом, запускаючи низку жорстких убивств. У головній ролі – Біллі Боб Торнтон, з якого вийшов просто чудовий зловісний вбивця та маніпулятор, який до того ж любить пожартувати з простих людей.

«Землевласник», Land Man, 2024

Захоплюючий бойовик, який розповідає про пригоди Томмі Норріса. Головний герой стикається з мексиканськими картелями, поліцейськими та федералами, вирішуючи проблеми компанії, що займається нафтою. У «Землевласнику» є екшн, напруга, інтрига і багато емоцій. А ще – неперевершений Біллі Боб Торнтон.