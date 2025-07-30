Жан Рено – французький актор іспанського походження, який народився в Марокко 30 липня 1948 року (його справжнє ім’я – Хуан Морено і Еррера Хімене). Саме там його родина переховувалась від режиму Франко. Повернувшись в Європу, вони оселилися у Франції, де Рено втілив мрію стати актором. Він знімається в кіно з 1980 року, а його фільмографія є величезною. Найбільш відомий він, звісно, за фільмом Люка Бессона «Леон», але ми обрали ще декілька гарних ролей.

«Блакитна безодня»

Le grand bleu, 1988, режисер – Люк Бессон

Жак та Енцо виросли у селі на березі моря. З самого дитинства вони чудово плавали та пірнали. Енцо завжди мріяв змагатися з Жаком у пірнанні під воду, але той щоразу уникав суперництва. Через багато років Енцо, чемпіон світу, кличе старого друга на змагання на острові Сицилія.

В основі сюжету лежать деякі реальні події з біографій двох пірнальників, француза Жака Майоля та італійця Енцо Майоркі, які за життя були суперниками. «Блакитна безодня» – один із ранніх фільмів Люка Бессона. Жан Рено у фільмі грає Енцо. У 1989 році Рено вперше був номінований на премію «Сезар» саме за цю роль.

«Прибульці»

Les Visiteurs, 1993, режисер – Жан-Марі Пуаре

Сір Годфруа та його вірний зброєносець Жакуй родом із Франції 1123 року. Якось вони примудряються прогнівати могутню відьму, і та наводить на лицаря морок. Сір Годфруа вирушає до чаклуна, який має відправити у минуле, щоб виправити жахливі речі, які він скоїв через відьму. Помилково чаклун закидає Годфруа разом з Жакуєм у далеке майбутнє, де його замок перетворився на готель. Жан Рено виконав роль сіра Годфруа та показав неабиякий комедійний талант. У1998-му актор повернувся до своєї ролі у сиквелі «Прибульці 2: Коридори часу», а потім і у 2016 році у фільмі «Прибульці 3: Взяття Бастилії».

«Леон»

Léon, 1994, режисер – Люк Бессон, на головному фото

Кілер Леон завжди насторожений і навіть спить сидячи. Весь зміст його життя – робота та підготовка до неї. І ось одного разу він на свою голову рятує дівчинку Матільду. Її батьків та брата із сестрою вбили продажні поліцейські. Матільда не має куди йти, до того ж вона нічого так не хоче в житті, як помститися негідникам за смерть маленького брата. Вона просить Леона стати її наставником у кілерській справі. Леон не особливо бажає обтяжувати себе дитиною, але все ж таки погоджується, адже вигнати Матільду він не може. «Леон» прославив не лише Рено, але й Наталі Портман, яка зіграла Матільду.

«Багряні ріки»

Les rivières pourpres, 2000, режисер – Матьє Кассовіц

Досвідчений комісар поліції Пʼєр Ньєманс (Рено) приїжджає на виклик до містечка Гернон в Альпах. Тут на скелях, на висоті 50 метрів над землею було знайдено мертве тіло у позі ембріона. Людину довго катували, перш ніж вбити. Загиблим виявляється бібліотекар із місцевого університету, навчального закладу із власними усталеними традиціями. В цей же час молодий лейтенант Макс Керкерʼян у сусідньому містечку Сарзак розслідує іншу справу. Похмурий детектив, створений Матьє Кассовіцем, звів разом двох цікавих французьких акторів Жана Рено та Венсана Касселя. Їх історії до певного часу розвиваються паралельно. Проте рано чи пізно вони мають зустрітись. «Багряні ріки» отримали кілька номінацій на «Сезар» та премію Європейської кіноакадемії.

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«Історія кохання»

Décalage horaire, 2002, режисер – Даніель Томпсон

Бізнесмен Фелікс (Рено) летить до Мюнхена на похорон бабусі своєї колишньої, але через погану погоду літак змушений здійснити посадку в Парижі. Поїздом виїхати неможливо, бо у місті страйкують робітники, а рейс відкладається на невизначений термін. Там же безуспішно чекає на літак чарівна Роза (Жюльєтт Бінош), яка намагається втекти від колишнього коханого і для цього обирає Мексику. Герої зустрічаються в аеропорту, і їх стосунки розвиваються дивним чином. Для Рено романтична комедія – рідкісний жанр, тому ми й додали цей фільм у нашу добірку.

«Невдахи»

Tais-toi!, 2003, режисер – Франсіс Вебер

Добродушного дурника Квентіна садять у вʼязницю за пограбування банку. Його сусідства не може витримати жоден увʼязнений, тому що Квентін весь час говорить та примудряється вивести з себе будь-кого. Начальник вʼязниці вирішує підсадити його до кілера Рубі (Рено), який мовчить і не йде на співпрацю зі слідством. Квентін підлаштовує втечу. Як не намагається кілер позбутися життєрадісного ідіота, той не розуміє навіть прямих погроз. Тим часом на Рубі полюють бандити, яких він нагрів на кругленьку суму.

«Шеф»

Comme Un Chef, 2011, режисер – Даніель Коен

Молодий кухар Жакі Бонно чудово розуміється на високій кухні та в роботі безкомпромісний. Він здатний відмовити у їжі відвідувачеві, який неправильно поєднує страву з вином. Тому Жакі регулярно втрачає роботу. Його вагітна подруга дуже переживає за майбутнє сімʼї, адже віртуозний кулінар через вічні проблеми буде не здатний прогодувати її та дитину. Втративши чергову роботу, Жакі наймається маляром у будинок для літніх людей. Тут йому вдається заохотити стареньких до своєї їжі, і одного разу його страву куштує сам Александр Лагард (Рено), шеф, на чиїх передачах Жакі виріс. Кумир запрошує його на роботу, і молодий кухар погоджується, навіть незважаючи на те, що стажування не оплачується.

«Мій друг пінгвін»

My Penguin Friend, 2024, режисер – Девід Шурманн

Самотній рибалка рятує пінгвіна від нафти, що розлилася у воді. Він присвячує одужанню свого несподіваного друга чимало часу, і винагорода також стає неочікуваною: після того, як пінгвін приєднується до свого племені, щоб перезимувати у теплих краях, він повертається до свого друга рибалки, знайшовши його серед всіх інших можливих пунктів повернення. Ця тендітна дружба стає чимось неймовірним, символом того, що справжні почуття долають простір і усі можливі перепони.