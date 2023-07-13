На щиті скульптури Батьківщини-Матері у Києві радянський герб замінять на тризуб до 24 серпня 2023 року. Це відбудеться у рамках проекту «Тризуб Батьківщини», повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. Роботи профінансують благодійники, бюджетні кошти для цього виділяти не будуть.

Подробиці перебігу проекту розповіли дотичні до нього організації у четвер, 13 липня, на брифінгу в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, вартість проекту – 28 млн грн. Майже уся сума вже зібрана.

Демонтаж радянського символа почнеться вже наступного тижня. Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щита монумента у Києві. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Проектними рішеннями передбачається влаштування тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Він замінить старий радянський герб. Скульптор проекту – Олексій Пергаменщик.

«Про це говорилося багато, але зараз ситуація постала надзвичайно гостро. Як ви знаєте, у "Дії" було проведено опитування, 85% з 750 тисяч, здається, людей проголосувало, сказавши, що потрібно замінити радянський герб на тризуб», – наголосив Ткаченко та додав, що знести скульптуру – не доречно та коштувало б набагато більше, ніж 28 млн гривень.

Загалом проект поділено на три етапи. Перший етап – це виготовлення тризуба. Другий етап – підготовчі роботи та демонтаж радянського герба. І третій – монтаж тризуба. Сталь, яка застосовується у проекті, аналогічна сталі, яка була застосована 42 роки тому, і виготовляють її у Запоріжжі.

Нагадаємо, 21 липня 2022 року закінчилось голосування «Як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-Матері у Києві» у додатку «Дія». Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що 85% відсотків проголосували за заміну герба СРСР на тризуб. У травні 2023 року він повідомив про виготовлення проектної ддокументації.

Монумент Батьківщини-Матері був споруджений у 1981 році, він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Автор монумента – народний художник СРСР, скульптор Василь Бородай. Пам'ятник вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.