Посадовцю, який на свій смак обирав авто для вилучення, загрожує 12 років тюрми

У Запоріжжі посадовець Центрального об’єднаного районного ТЦК і СП здійснював незаконне вилучення автомобілів. Про це у середу, 1 травня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Згідно з даними слідства, на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату, який відповідав за мобілізацію транспортних засобів, обирав автомобілі для вилучення на власний розсуд. Зокрема, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату.

Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це – чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю 11 млн грн. Зазначені автівки належали підприємствам. У той момент їхніх власників на майданчику не було.

У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.

Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.