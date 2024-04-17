Новий закон про мобілізацію, повний текст якого 16 квітня опублікували на сайті Верховної Ради, передбачає, що за порушення умов мобілізації в ухилянта можуть вилучити авто. Авто порушників передадуть для потреб ЗСУ, втім ця норма не буде поширюватись на тих, хто має лише один автомобіль, повідомляє «Економічна правда». Пояснюємо детальніше нові правила.

Чому можуть вилучити авто

Загалом, як і попередній закон про мобілізацію, так і новий передбачає, що під час мобілізації держава може вилучати на потреби ЗСУ будівлі, автомобілі та інше майно з відшкодуванням його вартості. Обсяги автомобілів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств та установ усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації. Вилучити автомобілі можуть і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень ОВА.

У кого і який автомобіль можуть вилучити

На потреби ЗСУ можуть вилучити автомобіль лише у тому випадку, якщо їх є у власності декілька. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля й перевірити його відповідність потребам. Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його вилучати не будуть. Також новий закон конкретизує, що автомобіль не вилучатимуть, якщо він є єдиним джерелом забезпечення людини.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтервю Obozrevatel пояснював, що Збройні сили формують перелік транспортних засоби, потім у межах цих потреб у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуються мобілізаційні замовлення, і вони ставляться на облік у ТЦК і можуть бути вилучені. Але переважно йдеться про вантажівки, які необхідні для перевезення боєприпасів чи особового складу, або спецтехніку. Тобто у більшості громадян автомобіль без нагальної потреби не вилучать.

Коли можуть вилучити авто в ухилянтів

Ухвалений закон передбачає покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак процедури вилучення в таких випадках поки що немає.

Також у законі зазначено, що ухилянтів за рішенням суду можуть обмежити у праві користування власним автомобілем. Виняток – якщо водійство є джерелом доходу для людини і якщо людина має інвалідність I чи II групи чи має дитину з такою інвалідністю.

Що відбуватиметься з вилученим авто

Закон забороняє відправляти вилучене авто в інший регіон або за межі України. Також заборонено передавати права власності на автомобіль, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.

Повернути транспортний засіб власнику мають упродовж 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків ще має визначити Кабінет Міністрів.