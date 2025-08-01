Галк Гоган помер 24 липня

Стала відома офіційна причина смерті реслера та актора Галка Гогана, який помер 24 липня у віці 71 року. Смерть актора настала внаслідок гострого інфаркту міокарда, повідомляє People.

Зазначається, що Галк Гоган мав цілу низку хвороб. Зокрема, в його медичних записах виявили діагностовану лейкемію, а також фібриляцію передсердь – захворювання, яке спричиняє нерегулярне серцебиття. Про це раніше широкій громадськості відомо не було.

24 липня через зупинку серця до актора викликали медиків, однак їм не вдалося його реанімувати. Його смерть констатували в лікарні.

Галк Гоган (справжнє ім’я Террі Джин Боллеа) народився 11 серпня 1953 року у штаті Джорджія, був професійним реслером. Пік популярності досяг у середині 1980-х у WWF та другій половині 1990-х у WCW. У 2005 році його ввели до зали слави WWE. Галк Гоган був 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі, проте WWE розірвали з ним контракт через расистський скандал, заявивши, що WWE «віддані охопленню людей з усіх верств суспільства». За день до цього WWE видалили майже всі згадки про Гогана.

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Також Гоган мав успішну кар'єру у кіно. Він знімався у фільмах «Містер нянька», «Роккі 3», у серіалах «Команда А», «Крутий Вокер», «Коммандо з передмістя» та інших. Також він був телеведучим, музикантом та бізнесменом.

Галк Гоган активно підтримував Дональда Трампа під час виборів у США та називав його «справжнім американським героєм» та «найвеличнішим президентом».