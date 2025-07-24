Халку Гогану був 71 рік

Актор та реслер Галк Гоган помер 24 липня у віці 71 року, повідомляє TMZ Sports. За даними порталу, медики, які приїхали до будинку реслера на виклик, діагностували у нього зупинку серця.

Раніше поширювалися чутки про те, що Гоган перебуває у критичному стані, проте тоді з’ясувалося, що йшлося лише про ускладнення після операції, яку він переніс у травні.

Галк Гоган (справжнє ім’я Террі Джин Боллеа) народився 11 серпня 1953 року у штаті Джорджія, був професійним рестлером. Пік популярності досяг у середині 1980-х у WWF та другій половині 1990-х у WCW. У 2005 році його було введено до зали слави WWE. Був 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі. Проте WWE розірвали контракт з Гоганом через расистський скандал, заявивши, що WWE «віддані охопленню людей з усіх верств суспільства». За день до цього WWE видалили майже всі згадки про Гогана.

Також Гоган мав успішну кар'єру у кіно. Він знімався у фільмах «Містер нянька», «Роккі 3», у серіалах «Команда А», «Крутий Вокер», «Коммандо з передмістя» та інших. Також він був телеведучим, музикантом та бізнесменом.

Галк Гоган активно підьримував Дональда Трампа під час виборів у США та називав його «справжнім американським героєм» та «найвеличнішим президентом».