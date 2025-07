У вівторок, 22 липня, у віці 76 років помер легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн. Про це повідомило SkyNews із посиланням на родину музиканта.

«Із більшим сумом, ніж можна висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною, оточений любов'ю. Ми просимо всіх поважати приватне життя нашої родини в цей час», – написала у заяві дружина Оззі Осборна Шерон з родиною.

Осборн страждав на хворобу Паркінсона та в останні роки мав інші проблеми зі здоров'ям, зокрема ускладнення від травм, отриманих під час падіння у 2019 році.

Зазначимо, Оззі Осборн помер за два тижні після того, як возз’єднався з гуртом Black Sabbath та дав прощальний концерт у британському Бірмінгемі.

Rest In Peace to one of the last rockstars, Ozzy Osbourne ️



pic.twitter.com/AwgXvYrSHu