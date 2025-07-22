Оззі Осборн помер через кілька тижнів після того, як дав останній концерт

У вівторок, 22 липня, у віці 76 років помер легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн. Про це повідомило SkyNews із посиланням на родину музиканта.

«Із більшим сумом, ніж можна висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною, оточений любов'ю. Ми просимо всіх поважати приватне життя нашої родини в цей час», – написала у заяві дружина Оззі Осборна Шерон з родиною.

Осборн страждав на хворобу Паркінсона та в останні роки мав інші проблеми зі здоров'ям, зокрема ускладнення від травм, отриманих під час падіння у 2019 році.

Зазначимо, Оззі Осборн помер за два тижні після того, як возз’єднався з гуртом Black Sabbath та дав прощальний концерт у британському Бірмінгемі.

Rest In Peace to one of the last rockstars, Ozzy Osbourne ️



pic.twitter.com/AwgXvYrSHu — The Rock Revival (@TheRockRevival_) July 22, 2025

Чим відомий Оззі Осборн

Джон Майкл Осборн народився в Актоні, Бірмінгем, у 1948 році. У 15 років він покинув школу та працював на фабриці, перш ніж об'єднатися зі шкільним другом Гізером Батлером для створення музики.

Осборн став відомим як вокаліст Black Sabbath. Він став одним із засновників жанру хеві-метал з такими альбомами, як Paranoid 1970 року

Згодом він розпочав сольну кар’єру з альбомом Blizzard of Ozz (1980), до складу якого входили такі хіти, як Crazy Train. За свою музику Оззі Озборн став відомий як «Князь темряви».

У 2000-х роках Озборн знявся в реаліті-шоу «Родина Осборнів» про його життя Лос-Анджелесі з дружиною Шерон та двома їхніми дітьми, Келлі та Джеком.

У 2022 році Оззі Осборн підтримав Україну та засудив російську агресію. У серпні 2022 співак випустив лімітовану колекцію платівок альбому PatientNumber9 у синьо-жовтих кольорах на знак підтримки України.

Протягом своєї кар'єри Осборн був введений до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США двічі – разом із Black Sabbath та як сольний виконавець. Має зірку Голлівудській алеї слави, а також зірку на Брод-стріт у Бірмінгемі. Володар п’ятьох премій «Греммі» з 12 номінацій, а також має статус «Божий геній» від NME та приз «Жива легенда» від Classic Rock.