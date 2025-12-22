Будинок дружини підозрюваного у справі «Мідас» Ігоря Миронюка у передмісті Братислави

Фігуранти так званих «плівок Міндіча» про корупцію в українській енергетиці мають бізнес, майно та фінансові звʼязки у Словаччині. Журналісти розшукали компанії, повʼязані з колишнім бізнес-партнером Зеленського Тимуром Міндічем, підприємцем Ігорем Хмельовим та Ігорем Миронюком, якого вважають виконавцем корупційних оборудок з «Енергоатомом».

«Схеми» спільно зі словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка (ICJK) розповіли про ідентифіковані компанії, які належали чи належать фігурантам корупційної оборудки. Результати розслідування журналісти опублікували у понеділок, 22 грудня.

Згідно з даними словацького комерційного реєстру, головний фігурант справи «Мідас» Тимур Міндіч веде підприємницьку діяльність у Словаччині з 2016 року. Серед основних видів діяльності – «інша роздрібна торгівля поза магазинами, кіосками та ринками», а також надання кредитів», «рекламні послуги» та «дослідження ринку та громадської думки».

«У 2017-му Тимур Міндіч увійшов як партнер до словацької компанії Blackrock Consulting s.r.o (s.r.o – товариство з обмеженою відповідальністю), яка була заснована за рік до цього трьома громадянами Росії. Того ж дня фірма змінила назву на TIM&TIM. Цю компанію Міндіч придбав разом із партнером – українцем Ігорем Хмельовим. Останній також зареєструвався як підприємець у Словаччині у тому ж місяці і того ж року, а також за тією ж адресою, що й Міндіч», – йдеться у журналістському матеріалі.

В основному компанія TIM&TIM займається оптовою торгівлею одягом та взуттям, але в переліку діяльності також є курʼєрські послуги та дослідження ринку. Останні роки, окрім 2022 року, підприємство мало річні оборони в районі 1 млн євро – водночас, у 2024 році прибутки склали всього 12 тис. євро.

Наприкінці березня 2025 року Міндіч вийшов зі складу власників TIM&TIM. Обставини та причини цього рішення невідомі. Єдиним власником та директором підприємства залишився Ігор Хмельов.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що Хмельов є співвласником оборонної компанії Fire Point, а також фігурує у «плівках Міндіча» під псевдо «Шмель». Крім того, за даними Железняка, Хмельов є номінальним власником заснованої дружиною Міндіча мережі Kameron.

Один зі співвласників компанії Денис Штілерман заперечив, що Хмельов має частку у Fire Point, але працював на компанію до скандалу, повʼязаного з Міндічем. Сам Міндіч, за словами бізнесмена, намагався увійти до Fire Point, але його пропозицію нібито відхилили. У відповідь на цю заяву Железняк заявив, що Штілерман теж може бути співучасником схеми під псевдо «Електронік».

За даними журналістів, у 2021 році Ігор Хмельов володіє третиною словацької компанії Lamačská Brána, яка розробляє будівельні проєкти, займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень. У 2022 році компанія запланувала інвестпроєкт, інформації про який журналісти не знайшли.

Водночас на частині ділянки, де запланували будівництво, стоїть будинок, який належав дружині Хмельова Ірині, бізнесмену Петру Белзу та Максиму Рибцову. Після повномасштабного вторгнення власники пропонували надати будинок біженцям, вже наприкінці року Ірина Хмельова продала свою частку там.

«Проте в Хмельової і досі є нерухомість у Словаччині. Разом з чоловіком Ігорем вони також придбали квартиру в селі Маріанка (біля міста Ступава в окрузі Малацка) у 2017 році. Їхнім сусідом є вищезгаданий Петро Белз», – повідомили журналісти.

У Маріанці розслідувачі виявили автомобіль з українськими номерами. За даними «Схем», цією машиною користувався Хмельов. Також журналісти відвідали сімейний будинок у Братиславі, але він виглядає занедбаним.

Окрім цього, журналісти виявили у Словаччині бізнес Ігоря Миронюка – підозрюваного у справі «Мідас» під псевдонімом «Рокет». За даними розслідувачів, він розпочав підприємницьку діяльність у країні ще 2008 року разом із колишньою дружиною Оленою та сином Артуром. Зокрема, вони мали частки у рекламному підприємстві SU-CONSULTING s.r.o., але у 2014 році продали цей бізнес.

Водночас Миронюк залишається партнером та виконавчим директором словацької UKRCI s.r.o, яку заснували того ж 2014 року. Там мала частку і його дружина, яка у липні 2025 року передала її сину та придбала іншу компанію Management alternative technologies s.r.o.

Зазначається, що родина Миронюка має у Словаччині нерухомість. Зокрема, його син купив квартиру в новобудові неподалік від центру Братислави, а його ексдружина купила у 2023 році будинок в передмісті. Ціни на сусідні будинки в цьому районі становлять близько 500 тис. євро.

У словацькій поліції повідомили, що не отримували запитів з боку українських правоохоронців щодо можливої співпраці в українському розслідуванні. Водночас прокуратура Словаччини відмовилася відповідати журналістам, оскільки факти, повʼязанні з їхніми питаннями «є предметом службової таємниці і пов'язані виключно з кримінальним переслідуванням, яке в цей час ведеться на території України українськими органами».