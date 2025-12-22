У світі дефіцит червоного м'яса

В Україні у листопаді 2025 року зросли експорт великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою та яловичини. Це пов’язано з високими цінами на зовнішніх ринках та обмеженою пропозицією товару, повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, пише agronews.ua.

За даними Держмитслужби, у листопаді Україна експортувала близько 2,39 тис. тонн ВРХ живою вагою, що на 44% більше, ніж у жовтні, але на 89% менше, ніж у листопаді 2024 року. Виторг склав 5,46 млн доларів, що на 1% вище показників жовтня і на 8%, ніж у листопаді минулого року.

З початку 2025 року (січень – листопад) Україна відвантажила 17,33 тис. тонн ВРХ живою вагою (+23%) на суму 40,08 млн доларів (+49%). Основними ринками є Ліван (85%), Казахстан (8%) та Лівія (6,3%).

Щодо свіжої та охолодженої яловичини, то у листопаді вдалось експортувати 411 тонн, що на 64% більше порівняно з жовтнем і майже в тисячу разів більше, ніж у листопаді 2024 року. Виторг становив 3,25 млн доларів, що на 73% перевищує жовтневий показник і в 464 рази більше, ніж торік.

За 11 місяців 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 886 тонн охолодженої яловичини (-0,2%), отримавши за це 6,44 млн доларів (+16%). Основними напрямки експорту були – Туреччина (65%), Грузія (17,5%), Йорданія (7,6%), Азербайджан (7%) і Молдова (2,5%).

Обсяги експорту мороженої яловичини у листопаді досягли 1,61 тис. тонн (+5% до жовтня, але -19% до листопада 2024 року) із виручкою майже 7,84 млн доларів (+9% до жовтня, -5% до листопада 2024 року). За 11 місяців країна відправила 16,95 тис. тонн мороженої яловичини (+1%) на суму 71,84 млн доларів (+8%). А ключовими ринками були: Азербайджан (35%), Китай (26%), Узбекистан (16%), Казахстан (7,8%) і Молдова (6%).Кухалейшвілі зазначив, що збільшення експорту зумовлене високими цінами та обмеженою пропозицією червоного м’яса на світовому ринку. За даними AHDB, нещодавнє послаблення цін пов’язане зі зниженням попиту перед Різдвом, оскільки більшість забійних підприємств уже закрили поставки. Водночас наявність запасів кормів та падіння їх вартості підтримує фермерів.

При цьому аналітики прогнозують, що високі ціни на яловичину збережуться щонайменше до 2027 року, хоча темпи зростання у 2026 році, ймовірно, будуть повільніші. За останній рік яловичина подорожчала на 16%, а якщо порівнювати з середнім рівнем за п’ять років – на 35%.

Серед факторів, які формують високі ціни, є зменшення поголів’я ВРХ у Канаді та США через посухи, високі витрати на корми та енергію, а також вищий попит на м’ясо.

У листопаді Україна імпортувала 91 тонн ВРХ (+117% до жовтня), зокрема 56 тонн охолодженої яловичини (+300%) і 100 тонн мороженої (+11%). За 11 місяців 2025 року імпорт ВРХ живою вагою зріс до 645 тонн (+37%), охолодженої яловичини – до 176 тонн (+28%), а мороженої – скоротився до 1,26 тис. тонн (-46%). Позитивне зовнішньоторгівельне сальдо у листопаді склало 14,22 млн доларів.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні 2025 року обсяг експорту живої худоби становив 1,65 тис. тонн. Щодо імпорту, то минулого місяця в Україну було ввезено лише 42 тонн ВРХ, а також 14 тонн охолодженої та 90 тонн мороженої яловичини.

Зазначимо, що світовий індекс цін на яловичину у листопаді 2025 сягнув історичного максимуму за даними показника World Bank і становить 7,51 долара за кг, що є рекордом. За прогнозом одного із найбільших у світі кооперативних банків, спеціалізований на аграрному секторі, продовольстві та сировинних ринках Rabobank, світове виробництво яловичини знизиться у 2026 році приблизно на 3,1% порівняно з поточним періодом. Найбільше падіння очікується у провідних виробників – Бразилії, США та Канаді.