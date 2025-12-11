Свинокомплекс будують в Козівській громаді

В Козівській громаді на Тернопільщині будують новий сучасний свинокомплекс на 10 тис. голів. Підприємство «Агроінвест» в будівництво інвестує власні гроші. У 2024 році звели перший корпус, в грудні 2025 року звершується будівництво другого корпусу. Про це пише Latifundist.com.

Корпус, який збудували 2024 року, мають обладнати вентиляцією та поставити кормороздачу для поголів’я свиней. Станом на грудень 2025 року триває будівництво другого корпусу. Також паралельно проводять реконструкцію третього, який має стати розплідником для свиней.

За словами директора компанії «Агроінвест» Юрія Пудлика, територію колишньої ферми підприємство придбало ще 20 років тому. Тут вже були тваринницькі приміщення, але в напівзруйнованому стані. Тоді не стали їх розбирати, зберегли, а у 2024 році почали відновлювати.

«У компанії окреслено три стратегічні напрями діяльності: рослинництво, тваринництво і овочівництво. Це своєрідна диверсифікація. Свинина, як зернові чи овочі, може то рости, то падати в ціні. Але якщо напрям занедбати, то ні користі, ні результату від нього не буде», – розповів Юрій Пудлик.

Наразі будівництво свинокомплексу фінансують з власного бюджету. Розраховують на окупність проєкту за 6-7 років. Комплекс буде розрахований на 600 свиноматок і орієнтовно до 10 тис. голів на відгодівлі. У майбутньому планують сформувати тут окремий підрозділ – виробництво свинини.

Додамо, що ТОВ «Агроінвест» отримало державний кредит на будівництво сучасного овочесховища потужністю 7000 тонн овочів. Це перший приклад державного фінансування на розширення системи овочесховищ в Україні.