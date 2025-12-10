Держава профінансує перше овочесховище

Тернопільське підприємство «Агроінвест», розташоване у селищі міського типу Козова, першим в Україні отримало державне фінансування на будівництво овочесховища, пише Latifundist.com.

У квітні цього року уряд розширив механізм державної підтримки для агропідприємств. Зокрема, програму «Доступні кредити 5-7-9» поширили на будівництво овочесховищ. Максимальна сума, яку можна отримати – 150 млн грн.

«Принаймні два тижні тому ми були єдиними, хто скористався цією постановою, і банк відкрив нам кредитну лінію на будівництво», – розповів засновник і директор «Агроінвесту» Юрій Пудлик.

Директор «Агроінвесту» Юрій Пудлик / Фото газета «Сільський господар»

За його словами, «Агроінвест» уже отримав дозвіл на початок будівництва овочесховища місткістю 7000 тонн, провів тендер, обрав підрядника. Щойно дозволять погодні умови будівництво розпочнуть.

Вартість проєкту становить понад 3 млн доларів. У 2025-му планують залити фундамент, взимку – виготовити металоконструкції, а навесні – монтувати каркас. Холодильне обладнання вже замовили.

Цього року компанія вирощує овочі борщового набору на площі 85 га, із них 65 га – на поливі. Основну ставку роблять на капусту, під яку виділили 50 га.

Раніше ZAXID.NET писав, що дефіцит овочесховищ в Україні перевищує 1,1 млн тонн, а через війну втрачено понад 281 тис. тонн потужностей одночасного зберігання. Близько 35% врожаю овочів не доходить до споживача через відсутність належних умов зберігання. Аби зберігати продукцію в належному стані країні потрібні сучасні овочесховища місткістю від 10 до 20 тис. тонн у кожній області.