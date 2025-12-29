Картопля подешевшала на 10% за місяць

Наприкінці минулого тижня ціни на якісну картоплю в Україні знизилися. Продукцію продавали по 6 – 12 грн за кілограм, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, зниження цін пов’язане з послабленням попиту та стабільними поставками картоплі з місцевих господарств. Водночас учасники ринку відзначають, що якість продукції залишається невисокою, що негативно впливає на темпи продажів на внутрішньому ринку.

Наразі картопля в Україні в середньому на 61% дешевша, ніж наприкінці грудня минулого року. Також знижуються ціни на білокачанну капусту. Минулого тижня фермери пропонували її по 2 – 8 грн за кілограм, що в середньому на 23% нижче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Власники необладнаних сховищ активно розпродавали запаси, адже через теплу погоду якість капусти швидко погіршувалася. У таких випадках ціни знижували навіть до 1,5 грн за кілограм.

Загалом капуста в Україні минулого тижня коштувала в середньому на 85% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше ZAXID.NET писав, що дефіцит овочесховищ в Україні перевищує 1,1 млн тонн, а через війну втрачено понад 281 тис. тонн потужностей зберігання. 35% врожаю овочів не доходить до споживача через відсутність умов зберігання. Аби зберігати продукцію в належному стані країні потрібні сучасні овочесховища місткістю від 10 до 20 тис. тонн у кожній області.

До слова, Тернопільське підприємство «Агроінвест» першим в Україні отримало державне фінансування на будівництво овочесховища.