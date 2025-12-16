Імпортні помідори дорожчають

Напередодні новорічних свят в Україні зростає попит на тепличні помідори, що призводить до активного підвищення цін на цю продукцію, повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними експертів, наразі на українському ринку переважають виключно імпортні томати з Туреччини. Пропозиція вітчизняної продукції обмежена, адже сезон реалізації у місцевих тепличних комбінатах завершено. За інформацією трейдерів, лише з початку тижня ціни на турецькі помідори зросли в середньому на 10%. Так, станом на вівторок, 16 грудня, імпортні томати надходять у продаж по 70-80 грн за кілограм.

Учасники ринку зазначили, що цього тижня загальна пропозиція овочів була недостатньою. При цьому навіть завдяки імпорту не вдалося повністю покрити попит, а відтак продавці підвищили відпускні ціни.

Аналітики додали, що нинішні ціни на тепличні помідори майже відповідають рівню аналогічного періоду минулого року. Водночас на ринку очікують, що подорожчання продукції триватиме і надалі, оскільки попит залишається стабільно високим.

Як писав ZAXID.NET, у січні-жовтні Україна збільшила імпорт помідорів на 4,3% – до 81,82 тисячі тонн, а огірків – одразу на 13,6%, до 109,56 тисячі тонн. Водночас напередодні гуртові ціни на тепличні огірки були найвищими щонайменше за останні вісім років.