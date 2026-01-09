Samsung прогнозує зростання цін на гаджети

Компанія Samsung Electronics попередила про ймовірне подорожчання електроніки у світі. Причина – гострий дефіцит чипів пам’яті, який змушує виробників переглядати ціни на кінцеву продукцію – від смартфонів і ноутбуків до побутової техніки та автомобільної електроніки, повідомляє Bloomberg.

Південнокорейська корпорація є найбільшим у світі виробником мікросхем пам’яті, однак навіть вона не застрахована від зростання вартості цього ключового компонента. Пам’ять використовується практично у всіх сучасних пристроях – від мобільних гаджетів до систем автономного керування.

Основним чинником дефіциту став стрімкий розвиток штучного інтелекту. Масове будівництво дата-центрів потребує великих обсягів високопродуктивної пам’яті, через що виробничі потужності дедалі більше переорієнтовуються на дорогі чипи для ШІ. Це, своєю чергою, скорочує пропозицію пам’яті для масового споживчого ринку.

За оцінками Counterpoint Research, ціни на модулі пам’яті можуть зрости на 50% уже до другого кварталу 2026 року. Деякі виробники електроніки, зокрема Dell, Xiaomi та Lenovo, вже почали накопичувати запаси або попереджати клієнтів про можливе підвищення цін.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, виступаючи на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі, заявив, що світ потребує значного збільшення кількості фабрик з виробництва напівпровідників. За його словами, розвиток так званих «фабрик штучного інтелекту» створює безпрецедентний попит на чипи.

У листопаді 2025 року Samsung Electronics вже підвищила ціни на окремі чипи пам’яті приблизно на 60% через дефіцит, спричинений глобальною конкуренцією у сфері ШІ-інфраструктури. Компанія тоді відклала офіційне оголошення контрактних цін, перш ніж ухвалити відповідне рішення.

Аналітики вважають, що подорожчання чипів, які активно використовуються у серверному обладнанні, посилить фінансовий тиск на компанії, що інвестують у дата-центри. Водночас зростання вартості мікросхем може відобразитися і на цінах для кінцевих споживачів, як от смартфонах, комп’ютерах та іншій електроніці.