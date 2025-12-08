OpenAI втрачає позиції на ринку ШІ

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, втрачає статус беззаперечного лідера у сфері штучного інтелекту. Інвестори все частіше сумніваються в рентабельності її бізнес-моделі та звертають увагу на фінансові ризики, що пов’язані з високими витратами й потребою постійного масштабування, повідомляє Bloomberg.

Натомість посилюються позиції Alphabet Inc. – материнської компанії Google, яка активно розвиває власні ШІ-моделі та охоплює практично всі ключові напрямки індустрії. Попри те, що «кошик» компаній, пов’язаних з OpenAI, з початку 2025 року зріс на 74%, цей результат суттєво поступається показникам Alphabet, акції якої за цей же період подорожчали на 146%.

«Ще на початку року OpenAI вважали "золотою дитиною" ринку, тоді як Alphabet сприймали значно стриманіше. Зараз ситуація кардинально змінилася», – зазначив головний ринковий стратег First Franklin Financial Services Бретт Юінг.

Під тиском опинилися й компанії, що тісно пов’язані з OpenAI. Йдеться про Oracle, CoreWeave, AMD, а також Microsoft, Nvidia та SoftBank, яка володіє 11% акцій OpenAI. Їхні цінні папери наразі активно розпродують.

Водночас зростання Alphabet підтримує і компанії з її орбіти – Broadcom, Lumentum Holdings, Celestica та TTM Technologies демонструють позитивну динаміку. Аналітики додали, що ринок гостро реагує на проблеми фінансування OpenAI, складні угоди та боргові ризики.

«В екосистемі Alphabet ці виклики також існують, але у випадку з OpenAI вони проявилися в набагато жорсткішій формі – і це різко змінило настрої інвесторів», – пояснив Юінг.

Акції пов'язаних з OpenAI та з Alphabet компаній

Скептичне ставлення щодо OpenAI зростає з серпня, відколи компанія презентувала модель GPT-5, яка отримала неоднозначні відгуки серед користувачів. Відразу після цього Alphabet представила оновлену версію Gemini AI, яка отримала значно кращі відгуки.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив у компанії так званий «червоний код» – режим пріоритетного доопрацювання ChatGPT. Усі інші проєкти вирішили відкласти до моменту, поки флагманський продукт суттєво не покращать.

Довідково. OpenAI заснували у 2015 році, а її ключовим інвестором є Microsoft, який інтегрував ChatGPT у свої продукти. Головним конкурентом компанії є Google з моделлю Gemini, що активно розвивається в екосистемі Alphabet. У 2025 році конкуренція на ринку штучного інтелекту посилилася, адже окрім Google та OpenAI, з’явились нові гравці, зокрема компанії, які розвивають власні мовні моделі.