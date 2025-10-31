OpenAI оцінюють у пів трильйона вже зараз

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, може стати однією з найдорожчих технологічних компаній в історії, якщо вийде на біржу з оцінкою до 1 трлн доларів. Про підготовку до потенційного IPO повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

За даними видання, документи до регуляторів можуть подати вже у другій половині 2026 року. Раніше йшлося про можливість залучення щонайменше 60 млрд доларів, однак кінцева сума залежатиме від темпів зростання бізнесу та ситуації на фінансових ринках.

Фіндиректорка компанії Сара Фрайр раніше припускала, що IPO може відбутися у 2027 році, але радники не виключають, що процес почнеться раніше – наприкінці 2026-го.

Попри це, в OpenAI офіційно заявляють, що публічне розміщення не є пріоритетом:

«Ми фокусуємось на створенні стійкого бізнесу та забезпеченні доступу до AGI для всіх», — повідомила компанія.

Можливий вихід на біржу став реальним після реструктуризації компанії, що зменшила залежність OpenAI від Microsoft і спростила залучення капіталу. Переговори між компаніями тривали близько року й завершилися компромісом: OpenAI зберегла неприбуткову частину, а Microsoft отримала акціонерну долю, доступ до хмарної інфраструктури та технологій компанії.

Рішення також погодили регулятори Каліфорнії та Делаверу, що дозволило OpenAI перейти до моделі public benefit corporation – комерційної структури з елементами благодійної місії.

На тлі активного розвитку продуктів на базі штучного інтелекту, включно з ChatGPT і корпоративними рішеннями, компанія прогнозує річний виторг близько 20 млрд доларів. Поточна оцінка OpenAI – приблизно 500 млрд доларів, але очікується її подвоєння перед IPO.

Вихід на біржу має забезпечити фінансування для масштабних AI-проєктів, які, за оцінками експертів, можуть потребувати трильйони доларів інвестицій у наступне десятиліття.