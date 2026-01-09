Народні депутати Євген Пивоваров та Ольга Савченко

За двох підозрюваних у справі про отримання хабарів за голосування в парламенті депутатів внесли багатомільйонні застави. Йдеться про народних депутатів від «Слуги Народу» Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова. Про це повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи») увечері 9 січня.

За інформацією джерел журналістів у правоохоронних органах, 8 січня заставу у розмірі 16,6 млн грн за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів – Ігор Фомін.

У коментарі «Схемам» він повідомив, що частина внесених коштів – його особисті, ще частину «довелось позичити» через великі розміри застав для учасників справи.

Того ж дня заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли 7 фізичних осіб. Розміри платежів коливалися від 150 тис. до 5 млн грн, а загальна сума становить майже 20 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці грудня НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, парламентарі систематично отримували хабарі за «потрібне» голосування у Верховній Раді. Суми хабарів коливалися від 2 до 20 тис. доларів.

Уже 1 січня ВАКС обрав запобіжні заходи у вигляді застави для п’яти народних депутатів, підозрюваних у систематичному отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді. Двом із них призначили по 40 і 30 млн грн, ще двом – по 20 млн грн, а п’ятому – 16,6 млн грн.

За даними «Української правди», йдеться про народних депутатів від «Слуги Народу» Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко, Юрія Кісєля та Михайла Лабу.