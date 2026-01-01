Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави до п’яти народних депутатів України, підозрюваних у систематичному отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді. Суми застав коливаються від 16,6 до 40 млн грн. Про це повідомили у САП, у четвер, 1 січня.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання сторони обвинувачення та визначив застави для п’яти депутатів. Двом із них призначили по 40 і 30 млн грн, ще двом – по 20 млн грн, а п’ятому – 16,6 млн грн.

За даними Української правди, йдеться про народних депутатів від «Слуги народу» Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко, Юрія Кісєля та Михайла Лабу.

Як повідомляли НАБУ і САП, 27 грудня в результаті операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні депутати. За даними слідства, вони на систематичній основі отримували хабарі за «потрібне» голосування у Верховній Раді. Суми хабарів коливалися від 2 до 20 тисяч доларів.