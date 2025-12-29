Група нардепів отримувала до 5 тис. доларів за потрібні голосування

НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом народним депутатам за організацію злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України. Обранці отримували від 2 до 5 тис. доларів за «потрібне» голосування. Про це повідомили в НАБУ та САП в понеділок, 29 грудня.

Масові обшуки у стінах Верховної Ради правоохоронці провели у суботу, 27 грудня. Тоді НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати. За даними правоохоронців, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Правоохоронці встановили, що група діяла з 2021 року і мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із нардепів. Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера Вотсап.

«Згідно з розподіленими ролями частина учасників доводила до відома іншим інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши “за”, або, навпаки, відхилити, проголосувавши “проти”. За виконання всіх вказівок вони отримували гроші, які передавали як особисто, так і через інших учасників організованої групи», – повідомили в САП в понеділок, 29 грудня.

Сума неправомірної вигоди коливалася від того, як голосував конкретний нардеп, чи ходив він на пленарні засідання. Обранці могли отримати від 2 до 20 тис. доларів. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір хабаря складав 2 тис. доларів, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 тис. доларів.

Наразі усім п’ятьом народним депутатам оголосили підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, а саме: вчинення його за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням). Також їм вручили клопотання про обрання запобіжних заходів.

Наразі в НАБУ та САП не повідомляють імена та прізвища підозрюваних народних депутатів. У «Дзеркалі тижня» зазначають, що підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Також до злочинної групи ніби-то входив Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як Юзік. За інформацією «Дзеркала тижня» він 27 грудня залишив країну. Однак, у пресслужбі НАБУ заперечили повідомлення про те, що тривають обшуки у народного депутата Юрія Корявченкова. Також відомо, що правоохоронці допитували і керівника секретаріату фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України IX скликання Тараса Мельничука. Чи оголосили підозри цим двом нардепам – наразі невідомо.