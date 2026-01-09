Україна виграла арбітраж проти американського постачальника зброї

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру став на бік України у спорі з американським постачальником озброєння. Компанія, яка отримала повну передоплату за контрактом, виконала свої зобов’язання лише частково, тож має повернути до державного бюджету України понад 18 млн доларів. Про це повідомило Міністерство юстиції в п’ятницю, 9 січня.

Позов Міністерства оборони України стосувався недопостачання артилерійських боєприпасів за договором, укладеним на початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри отримання 100% авансу, американська компанія не виконала контракт у повному обсязі.

«Суд повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав порушення ним контрактних зобов’язань та постановив стягнути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями», – ідеться в повідомленні.

У межах цього провадження Міністерство юстиції залучало міжнародну юридичну фірму Staiger Attorneys at law Ltd, яка надавала правову підтримку з питань швейцарського права.