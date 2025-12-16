Капсульні вагони виробництва Крюківського вагонобудівельного заводу

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення в дохід держави активів російського бізнесмена Станіслава Гамзалова. Йдеться про 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Про це 16 грудня пише Центр протидії корупції.

«Крюківський вагонобудівний завод” (Кременчук, Полтавська область) – одне з найстаріших і найбільших машинобудівних підприємств України, що виготовляє вантажні та пасажирські вагони й локомотиви», – ідеться в повідомленні.

За даними антикорупційних активістів, завод має чотирьох юридичних власників. Компанія OW Capital Management володіє 25% акцій, а її кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ Станіслав Гамзалов.

Як зазначають у ЦПК, бізнесмен контролює підприємства, що постачають продукцію компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом Росії, та сплачують сотні мільйонів рублів до бюджету держави-агресорки.

Зокрема, російська компанія Гамзалова АТ «ЭНА» виготовляє насоси для суднобудівної галузі та ядерної енергетики. Серед клієнтів компанії:

АТ «ВО «Севмаш» – єдине російське підприємство, що будує атомні підводні човни;

ПАТ СЗ «Северная верфь» – будує військові кораблі та судна тилового забезпечення для ВМФ РФ;

АТ «Адмиралтейские верфи» – отримало нагороду від Міноборони РФ за виконання оборонного замовлення.

У 2017 році АТ «ЭНА» уклало прямий контракт на постачання насосів для Міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, у травні 2022 року слідчі викрили схему виведення грошей з Крюківського вагонобудівного заводу до Росії. Також менеджмент підприємства закупляв деталі в Росії за завищеними цінами.

Правоохоронці також арештували частину корпоративних прав, що належать росіянину, їх передали в управління АРМА. Загальна вартість акцій становить понад 50 млн грн.