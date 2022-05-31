Чверть акцій заводу належить громадянину Росії

Посадовців Крюківського вагонобудівного заводу підозрюють у виведенні грошей на рахунки російських підприємств. Завод закупляв деталі в Росії за завищеними цінами. Службовцям підприємства оголосили підозру у заволодінні коштами та фінансуванні насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України).

«Встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств РФ за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості», – повідомили в Офісі Генпрокурора 31 травня.

Як додали в Депаратменті стратегічних розслідувань Нацполіції, цей громадянин РФ є власником ще кількох товариств, які працюють на території України. В Росії він володіє низкою об’єктів критичної інфраструктури, зокрема і в оборонній сфері. За даними Youcontrol, 25% акцій ПАТ володіє росіянин Станіслав Гамзалов.

Під час обшуків на території заводу виявили та вилучили відповідні документи, що стануть доказами у слідстві.

Частину корпоративних прав, що належать росіянину, арештовано, їх мають передати в управління АРМА. Загальна вартість акцій становить понад 50 млн грн. Досудове розслідування здійснюють слідчі Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу депаратменту стратегічних розслідувань.

Крюківський вагонобудівний завод, що працює у Кременчуку на Полтавщині, — одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що виготовляє транспортні засоби, насамперед залізничний рухомий склад.