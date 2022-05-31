Наразі арешт накладено на 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та інше майно

Суд заарештував майно і рахунки групи компаній російської «Татнафти». Йдеться про рахунки, які становлять близько 400 млн грн, та майно, вартість якого орієнтовно – понад 2 млрд грн. Наразі арешт накладено на 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

«У межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони підозрюються у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою групи осіб», – повідомили у вівторок, 31 травня, в прес-службі ДБР.

Зазначено, що ці компанії засновані російською нафтовою компанією «Татнафта», яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони РФ. Вартість майна буде визначена після відповідної оцінки, але орієнтовно вона може становити понад 2 млрд грн. Також заарештовані корпоративні права та рахунки підприємств на суму близько 400 млн грн.

Активи передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними.

«Татнафта» («Татнефть») — російська нафтова компанія. Посідає шосте місце в РФ за обсягом видобутку нафти. Штаб-квартира розташована в Альметьєвську, Татарстан. Головою ради директорів є Рустам Мінніханов, президент Татарстану. Генеральний директор — Наіль Маганов.