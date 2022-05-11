Слідчі ДБР біля знищеної російської техніки на Сумщині

У Тростянці на Сумщині слідчі ДБР знайшли документи російських військових, які підтверджують плани захоплення всієї території України. Про це у середу, 11 травня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Як зазначають у ДБР, всю отриману інформацію передадуть також до міжнародних інстанцій. Більше подробиць у відомстві наразі не повідомили.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, слідчі оглянули понад 2 тис. гектарів Тростянця, а також встановили місця розташування бойових частин агресора і вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вони також вилучили документи та особисті речі російських військових.

Окрім того, працівники Бюро виявили у місті 322 пошкоджені житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця, знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів та передали на потреби ЗСУ знайдені невикористані зброю і боєприпаси.

Як інформував ZAXID.NET, Збройні сили України звільнили місто Тростянець Сумської області від російської окупації 26 березня. Після провалу в Тростянці російського генерала звільнили, а командир полку окупантів застрелився.