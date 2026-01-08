Найчастіше на Львівщині туристи відвідують природний парк Сколівські бескиди, в якому є багато цікавих локацій

У 2025 року громади Львівщини зібрали 63,147 млн грн туристичного збору. Для порівняння, у 2024 році йшлося про 47 млн грн. Про підсумки в галузі туризму в Львівській області у четвер, 8 січня, під час брифінгу розповів директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хім’як.

Громади-лідери

Лідерами серед громад Львівщини зі сплати туристичного збору традиційно стали:

Львівська – 34,9 млн грн;

Трускавецька – 9,8 млн грн;

Східницька – 7,3 грн;

Славська – 1,2 млн грн;

Сокільницька – 1,07 млн грн.

Додамо, що днями Західний офіс Держаудитслужби повідомив, що Трускавецька громада на Львівщині впродовж минулих трьох років щороку недоотримувала 14 млн грн туристичного збору.

Роман Хім’як розповів також про динаміку приросту надходжень туристичного збору на Львівщині. У 2021 році в бюджети громад надійшло 21 млн грн збору, у 2022 – понад 40 млн, у 2023 – понад 45 млн грн.

Серед причин, окрім зростання потоку туристів, чиновник також назвав покращення в адмініструванні податку громадами. Він також додав, що на Львівщині зростає кількість іноземних туристів, хоч і не в такій кількості, як до повномасштабної війни.

Куди їдуть туристи

У пресслужбі Львівської ОВА назвали найпопулярніші серед відвідувачів туристичні локації, серед яких три національних природних парки. Ідеться про такі локації:

НПП «Сколівські Бескиди» – 258 650 відвідувачів;

Заповідник «Тустань» – 188 205;

Музей «Дрогобиччина» – 52 915;

Дрогобицька ратуша – 25 971;

Ведмежий притулок «Домажир» – 23 738;

Музей «Сколівщина» – 19 889;

Заповідник «Нагуєвичі» – 17 854;

Дрогобицька солеварня – 17 223;

Локація «Гніздо Яструба» – 9 770;

Яворівський НПП – 6 865;

Заповідник «Древній Звенигород» – 6 483;

Аптека-музей Йогана Зега – 5 897;

НПП «Бойківщина» – 1 394 відвідувачі.

У 2026 році на Львівщині, за словами Романа Хім’яка, планують провести великий міжнародний туристичний форум, розвивати мережу кемпінгів і продовжити роботу з впровадження інклюзивних туристичних маршрутів.