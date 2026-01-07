Дарія Мельніченко не очікувала, що її допис в тредсі набере широкої популярності

Українка Дарія Мельніченко, яка у ніч на 6 січня поверталася автобусом до України з Італії, розповіла журналістам 24 каналу про подробиці конфлікту зі скандальним проросійським італійцем Рокко. За словами дівчини, автобус відправлявся з міста Мілан.

Перед посадкою Дарія звернула увагу на італійця Рокко, оскільки він разом зі своєю нареченою сідав в автобус напідпитку. На початку поїздки пара між собою сварилася.

«Перед тим я зробила йому комплімент, бо я побачила, що він у вишиванці, я чула що він італієць, бо він говорив італійською. Він сказав, що вишиванку подарувала йому дружина. Вони їхали в Україну, щоб одружитись», – розповідає Дарія.

Під час першої зупинки італієць підійшов до дівчини, щоб поділитись своїми проросійськими поглядами, він відкрито заявляв про підтримку Путіна, критикуючи при цього президента України Зеленського. Рокко заявив, що Зеленський є наркоманом, а українці – кретини. Італієць також назвав себе справжній фашист і під час розмови вигукував «Хайль Гітлер». Дарія зробила зауваження італійцю про те, що йому не варто їхати з такою позицією до України. На це Рокко відповів, що в Італії немає диктатури і він може вільно висловлювати свої думки.

Після цього італієць Рокко продовжував конфліктувати з іншими пасажирами автобуса. Через це Дарія вирішила поскаржитися водіям на італійця і заявила про наміри розповісти про проросійські погляди прикордонникам України. За словами Дарії, інші пасажири та водії її в цьому підтримали.

«Я розуміла, що я у своїй країні, і оскільки я громадянка України, мене в моїй країні мають захистити. Я почуваюся гордо. Я сподіваюся, що мій тато скоро вийде з позиції і побачить це все, і я буду гордістю саме його. Я стала гордістю багатьох українців, і це для мене честь, мені було дуже приємно», – каже Дарія.

Дарія Мельніченко повідомила, що проживає в Києві, із 2023 року батько захищає Україну на фронті. Згодом на Донецькому напрямку він отримав поранення.

«До цього я розмовляла мовою ворога, а після я почала змінювати свою думку і перейшла повністю на українську», – розповідає дівчина.

За її словами, вона не очікувала, що її допис в тредсі стане таким популярним серед користувачів. Про те, що з нею трапилось дорогою додому, не було відомо ані її родині, ані нареченому. Її пости набрали десятки тисяч лайків та коментарів. Користувачі тредсу підтримували її упродовж всього інциденту і дякували їй за позицію. На кордон із вітаннями і подякою до Дарії зателефонував волонтер Сергій Притула. А депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола привіз на кордон футболку із її цитатою «Я ляжу, але воно не заїде».

Нагадаємо, після розголосу про скандал в тредсі, Держприкордонслужба заборонила в’їзд в Україну скандальному 53-річному італійцю Рокко на три роки.