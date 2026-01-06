Пасажирка заявила про те, що має намір звертатися до прикордонників з проханням перевірити італійця

У ніч на понеділок, 6 січня, пасажирка, яка поверталася до України, опублікувала у мережі тредс історію про конфлікт в автобусі з громадянином Італії на ім’я Рокко. Італієць разом з дружиною та неповнолітньою дитиною їхав до України автобусом та висловлював проросійську позицію, відкрито заявивши про те, що він підтримує Путіна.

Як йдеться в повідомленні Дар’ї Мельніченко, в автобусі, в якому вона поверталась із Італії в Україну, розгорівся конфлікт через проросійські висловлювання італійця на ім’я Рокко. Італієць разом зі своєю дружиною також їхав в Україну. На одній із зупинок він почув, як Дар’я спілкувалася італійською мовою і спробував зав’язати діалог із нею. Під час розмови Рокко почав висловлювати антиукраїнські погляди та заявив про те, що підтримує Путіна. Прикметно, що Рокко був одягнений у вишиванку.

Історія про італійця на ім’я Рокко стала вірусною, до дискусії долучилися тисячі користувачів. У дописі Дар’я заявила, що має намір звернутися до українських прикордонників із проханням перевірити громадянина Італії та посприяти тому, щоб він не зміг заїхати на територію України.

Згодом на своїй сторінці авторка допису повідомила, що пише заяву у пункті пропуску «Чоп-Захонь» на Закарпатті, а також про те, що італійця не пропустять на територію України. Дар’я також додала, що у пункті пропуску про скандал в автобусі знали ще до його прибуття і вже чекали на Рокко.

Із соціальних мереж стало відомо, що Дар’я Мельніченко виїхала з України через російсько-українську війну та останні два роки працює в італійському ресторані Trattoria Vigezzina di Carlo e Michela в місті Тронтано у регіоні П’ємонт.

У коментарі ZAXID.NET речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила, що їй відомо про інцидент в автобусі із заявами італійця. Олена Трачук підтвердила, що громадянин Італії перебуває на пункті пропуску, проте відмовилася повідомляти, чи його впустили на територію України.

«Прикордонники звернули увагу на ситуацію, яка набула розголосу в соціальних мережах відносно іноземця, який слідує в нашу країну. В пункті пропуску звісно будуть здійснені всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться по їх завершенню. Зазначу, що прикордонний контроль наразі триває», – додала Олена Трачук.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що 53-річного італійця Рокко таки не впустили на територію України.

Користувачі соцмереж знайшли Рокко у тіктоці. Свій останній пост, датований 5 січня, він підписав: «Подорож до Росії, я вже скоро буду, моя батьківщина» і додав фото з салону автобуса.

Також Рокко публікує фото зі своєю супутницею Світланою.

Рокко та його супутниця Світлана. Фото з тіктоку Рокко

Окрім того, Рокко постив фото президента України Володимира Зеленського, підписавши його «Маріонетка Трампа... Варта менше, ніж недопалок і ґудзик». На сторінці італійця можна знайти багато проросійських і антиурядових дописів. А у підписі сторінки він тричі написав абревіатуру RU із сердечками.

P.S. Після розголосу в ДПСУ повідомили, що італійцю заборонили в’їзд в Україну на три роки.