Постраждалій провели термінову операцію

Лікарі прооперували 15-річну школярку, на яку з ножем напала однокласниця. Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення. Частина леза від ножа залишилася у голові підлітки. Інцидент трапився після обіду 27 квітня в багатоповерхівці на мікрорайоні Новий світ.

Батьки пораненої дівчини розповіли «Суспільне. Тернопіль», що їхній доньці терміново провели операцію. За словами директора Тернопільської обласної дитячої лікарні Володимира Семереза, стан потерпілої наразі стабільний.

З нападницею працюють психологи та поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту. Відомо, що двоє дівчат посперечалися на сходовій клітці в під’їзді будинку. Після цього 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці. Що стало причиною сварки – наразі не повідомляють. Дівчата навчаються у школі №5, раніше вони були подругами.

Після інциденту слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою «замах на вбивство».

У поліції Тернопільщини також зазначили, що у 2026 році вже склали 17 адміністративних протоколів через випадки булінгу між школярами. Також на профілактичному обліку в поліції перебуває 19 дітей за цькування однокласників чи вчителів.