Мінімальне грошове забезпечення має зрости щонайменше на 10 тис. грн

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував у червні реформу, що передбачає збільшення мінімального грошового забезпечення військових до 30 тис. грн. Бюджетний комітет парламенту розглянув це питання в понеділок, 8 червня. Де візьмуть гроші на доплати військовим, розповів народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Яка «мінімалка» у військових

Мінімальне грошове забезпечення до реформи – 20 тис. грн, що враховує посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років. Таку виплату отримають ті, хто тільки прийшов до війська.

Після реформи навіть в тилу виплати не можуть становити менш як 30 тис. грн. Це стосується як мобілізованих, так і контрактників.

Дефіцит бюджету

Представники Міністерства оборони на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради повідомили, що є дефіцит фінансового ресурсу для грошового забезпечення, говорить Ярослав Железняк. Через це наприкінці року відомство проситиме знову переглянути бюджет і внести до нього правки.

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«Але підвищення зарплат зараз буде вирішуватися за наявних ресурсів власного бюджету (Міноборони – ред.). Сьогодні буде завершена дискусія і представлена Уряду. Ті, хто отримують найменше (20 тис. грн) мають отримувати хоча б 30+ тис. грн. Уряд працює над цим. Але так, щоб це не впливало на інші тарифні розряди. Рішення має бути найближчим часом», – написав Ярослав Железняк.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк прогнозує, що питання зі збільшенням мінімального грошового забезпечення військовим у парламенті можуть розглянути вже цього тижня, адже на засіданні бюджетного комітету якраз обговорювали правки до законопроєкту про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік перед другим читанням. Про це вона сказала в інтерв'ю проєкту «Кава-брейк» на «Шелтері».

«Я впевнена, що за підвищення зарплат військовослужбовцям буде понад 300 голосів. Коли це станеться? Ймовірно, між першим і другим читанням законопроєкту про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік, що має відбутися вже цього пленарного тижня», – сказала депутатка.

За підсумками засідання комітет рекомендував ухвалити зміни до держбюджету-2026 у другому читанні та в цілому, повідомила народна депутатка Роксолана Підласа на своїй фейсбук-сторінці. Додамо, що в законопроєкті йдеться про збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Як повідомляв ZAXID.NET, збільшення виплат стосується як мобілізованих, так і контрактників. Також влада шукає можливості збільшити виплати військовим, які виконують бойові завдання безпосередньо на передовій.