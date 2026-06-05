Міноборони пропонує спеціальний калькулятор, де можна порахувати виплати

Розмір грошового забезпечення (зарплати) військовослужбовців залежить від низки чинників навіть в тилу. Розповідаємо, від яких саме і які виплати можуть отримувати ті, хто служить в тилу.

Від чого залежить сума грошового забезпечення

Грошове забезпечення військовослужбовців залежить від таких чинників:

вислуга років;

військове звання;

займана посада;

умови проходження служби;

складність виконуваних завдань.

Порахувати орієнтовну суму грошового забезпечення з урахуванням цих складових можна в спеціальному калькуляторі грошового забезпечення.

У міністерстві оборони також зазначають, що фактичний розмір доходу військовослужбовця залежить не лише від стажу служби, а й від виду військ. Так, у Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та в Морській піхоті ВМС рівень забезпечення традиційно вищий.

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Мінімалка в тилу

Мінімальне грошове забезпечення для тих, хто тільки розпочинає службу в ЗСУ і проходить її в тилу становило 20 130 грн – менше цієї суми виплата бути не могла.

Проте вже в червні розпочалась реформа, анонсована президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Олександром Сирським, що, зокрема, передбачає збільшення мінімального грошового забезпечення для військовослужбовців в тилу до 30 тис. грн.

Збільшені виплати військовослужбовці мають отримати вже наступного місяця, коли виплачуватиметься грошове забезпечення за червень.

Інша грошова допомога військовослужбовцям

У Міноборони нагадують, що всі військовослужбовці, зокрема ті, хто служить в тилу, мають також право на так звану підйомну допомогу – грошову виплату від держави, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом до нового місця служби.

Збройні Сили України також надають військовослужбовцям кілька видів грошових допомог:

для оздоровлення – виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення;

для розв'язання соціально-побутових питань – наприклад, у випадку захворювання/поранення військового чи членів його родини;

після укладання першого контракту – від 24 224 до 30 280 грн, залежно від звання, якщо підписується «Контракт 18–24» – 1 млн грн;

при переведенні – контрактникам надається допомога при переведенні з військової частини в іншому гарнізоні.

Перше грошове забезпечення приходить вже за місяць після мобілізації чи підписання контракту. Сума виплачується одним нарахуванням. У ЗСУ немає таких понять, як аванс та основна виплата.