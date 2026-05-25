Подати скаргу на відмову можуть також рідні або адвокат військового

Проблеми зі здоров’ям у військовослужбовців виникають не лише через травми та поранення під час виконання бойових завдань. Іноді військовослужбовці потребують амбулаторно або стаціонарного лікування з різних причин. Що робити, якщо в частині відмовляють у скеруванні на лікування, йдеться на порталі «Турбота».

У випадку погіршення самопочуття, необхідно звернутися до медика військової частини. Лікар після огляду визначить потребу в амбулаторному чи стаціонарному лікуванні, а якщо потрібна консультація вузькопрофільного спеціаліста, дасть скерування.

У випадку, коли військовому, який потребує лікування в стаціонарних умовах, відмовили у цьому, потрібно діяти наступним чином:

написати рапорт на імʼя безпосереднього командира, де описати проблему та всі обставини, і подати його фізично у військовій частині або через додаток «Армія+»;

у випадку особистої подачі рапорту потрібно обов’язково зробити його копію та попросити того, хто приймає рапорти, поставити підпис та дату на копії.

Важливо також пам’ятати, що якщо лікар частини ігнорує скарги на здоров’я або відмовляє направити на обстеження чи лікування, скарги на це до вищого командування, окрім військовослужбовця, можуть подати його адвокат або родичі.

У випадку ігнорування рапорту або відмови можна також подати скаргу на гарячу лінію 15–12 або у Військову службу правопорядку Збройних Сил України.