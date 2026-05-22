Чи є підстави для звільнення, визначає ВЛК або ЕКОПФО

Звільнитися з військової служби під час воєнного стану за станом здоров’я можна тимчасово або на постійно. Які етапи процедури звільнення та які документи потрібні, пояснюється в юридичному блозі «Мережа права».

Підстави для звільнення

Висновок про непридатність до служби за станом здоров’я найчастіше надає військово-лікарська комісія (ВЛК). Причинами повної непридатності до військової служби можуть бути:

тяжкі травми, отримані під час бойових дій (ампутації, ушкодження внутрішніх органів, черепно-мозкові травми тощо);

хронічні захворювання, які не піддаються лікуванню або значно обмежують життєдіяльність (наприклад, серцева недостатність III ступеня, ниркова недостатність, онкологія); Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

психічні розлади, що унеможливлюють виконання службових обов’язків (посттравматичний стресовий розлад, шизофренія, епілепсія).

Важливо, що військовослужбовці з однаковим діагнозом, але з різними стадіями і етапами протікання хвороби можуть отримати різні висновки ВЛК.

ВЛК також може видати висновок про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Тимчасово непридатними визнаються військовослужбовці, стан здоров’я яких не дозволяє виконувати військові обов’язки, але при цьому існує реальна перспектива одужання або суттєвого покращення. В такому випадку призначається повторний медичний огляд у зазначені у висновку терміни, після якого вирішується питання про визнання непридатним до військової служби чи часткову придатність з поверненням на службу.

Також звільнитися з військової служби за станом здоров’я можуть люди з інвалідністю внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, отриманих під час виконання службових обов’язків, які втратили здатність повноцінно виконувати військові обов’язки.

Висновок про стан здоров’я для цієї категорії надають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, створені при медичних закладах (ЕКОПФО). За рішенням ЕКОПФО військовослужбовцю може бути встановлено групу інвалідності довічно або на певний термін з подальшим переоглядом.

Процедура звільнення

Після отримання відповідного медичного висновку (довідки ВЛК чи висновку ЕКОПФО) їх потрібно додати в пакет документів подати разом з рапортом своєму безпосередньому командиру, який ухвалює рішення про звільнення зі служби.

Далі військовослужбовець здає посаду, підписує обхідний лист, очікує наказ на звільнення. Його виключають зі списків особового складу військової частини та направляють на постановку на облік до ТЦК та СП, де військовослужбовець або оформлює відстрочку, або його виключають з військового обліку (залежно від підстав звільнення).

Також командир військової частини може відмовити у задоволенні рапорту на звільнення. У такому випадку треба детально вивчати ситуацію і перевіряти правильність оформлення рапорту та повного набору документів.

Виплати при звільненні за станом здоров’я

Виплати, які повинні здійснити при звільненні з військової служби за станом здоров’я, наступні:

одноразова грошова допомога в розмірі 50% від грошового забезпечення за кожен календарний рік служби;

грошове забезпечення та ДГВ за останній місяць;

компенсація за невикористані дні відпустки;

компенсація за неотримане речове майно;

грошова допомога на оздоровлення;

грошова допомога на вирішення соціально-побутових питань.

Усі ці виплати оформлюються через фінансову службу військової частини. У разі затримки або відмови у виплаті військовослужбовцям при звільненні за станом здоров'я потрібно звертатися до правозахисників.