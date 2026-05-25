Хлопчик Назар навчався в 5 класі школи №27

На Тернопільщині водійка не впоралася з керуванням на дорозі, авто виїхало на зустрічну дорогу і врізалося в електроопору. Внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопець, ще троє – його брат, сестра та мама отримали травми різного ступеня. Їх госпіталізували у лікарню.

Про смертельну аварію і смерть п’ятикласника 27 школи Назара повідомила його вчителька Наталія Халупа у фейсбуці. Освітянка написала, що сім’я потрапила в ДТП вночі з суботи на неділю, 24 травня.

У поліції Тернопільщини офіційно зазначили, що повідомлення про смертельну ДТП у селі Мшанець до поліції надійшло о 1:48. Під час перевірки стало відомо, що тернополянка, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічне узбіччя, а після цього врізалася в електроопору. У результаті удару одинадцятирічний хлопчик від отриманих травм загинув на місці події.

Автомобіль врізався в електричний стовп

З травмами бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні двох пасажирів віком 19 та 18 років та водійку. За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, під час яких загинула людина).