Вулиця Руська сполучає два мікрорайони міста

Після смертельної ДТП в центрі Тернополя міська влада планує встановити камери автофіксації швидкості на дамбі Тернопільського ставу. В управлінні патрульної поліції області зазначили, що спершу цю дорогу треба визнати місцем концентрації ДТП.

Смертельна аварія сталася увечері 6 травня. Водій авто BMW на швидкості не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault. 56-річний водій Renault помер у реанімації. Поліцейські встановили, що водій BMW не мав права керувати автомобілем, оскільки не мав водійського посвідчення.

Після цієї ДТП міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив у своєму телеграм-каналі, що на вулиці Руській слід встановити камери автоматичної швидкості фіксації.

«Ділянка дороги у районі дамби давно перетворилася на місце порушення швидкісного режиму. Нещодавня трагедія ще раз довела, що швидкість на Руській потрібно зупиняти. Потрібні камери автоматичної фіксації швидкості. В обидва боки. Я виступаю з цією пропозицією, і місто готове зробити все зі свого боку, щоб вона була реалізована. Місто готове підготувати ділянку, опрацювати технічну частину і пройти всі погодження так швидко, як це можливо», – зазначив він.

У коментарі ZAXID.NET речниця управління патрульної поліції Тернопільщини Віта Щупляк повідомила, що перед тим, як встановити комплекс автоматичної фіксації швидкості, місцева влада має ухвалити низку рішень.

Зокрема, виконавчий комітет має визначити частину дороги – «Дамбу» на вул. Руській – місцем концентрації ДТП або аварійно небезпечною ділянкою. «У Тернополі досить часто стаються аварії з різними наслідками на регульованому пішохідному переході біля Надставної церкви. Це є місце концентрацій ДТП. Але наразі місто не оголосило його аварійно небезпечною ділянкою, не поставило там відповідні знаки», – розповіла Віта Щупляк.

Також місцева рада має ухвалити рішення про розташування комплексу і письмово погодити встановлення з Департаментом патрульної поліції. Після цього – звернутися до Центру інфраструктури та технологій МВС з проханням про встановлення камер.

Наразі таких прохань не надходило. Речниця Віта Щупляк також зазначила, що усі комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР мають індивідуальні реквізити для сплати штрафів, які належать Головному управлінні Державної казначейської служби, а гроші надходять до державного бюджету.