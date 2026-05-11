Євген Мураєв уже перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді

Служба безпеки України у понеділок, 11 травня, заочно оголосила нову підозру колишньому народному депутату та лідеру забороненої партії «Наші» Євгену Мураєву. Правоохоронці заявляють, що політик продовжував поширювати проросійські наративи та виправдовувати агресію РФ проти України.

За даними слідства, підставою для нової підозри стало інтерв’ю, яке оприлюднили у січні 2025 року. Під час розмови Мураєв назвав своєю батьківщиною СРСР та заявив, що війна в Україні нібито є «громадянським конфліктом». Крім того, екснардеп намагався перекласти відповідальність за початок війни з Росії на Україну. Зокрема, він стверджував, що РФ нібито «втягнули» у війну.

У СБУ також зазначили, що подібні заяви політик регулярно публікував у власному телеграм-каналі. Там він поширював тези про «зовнішні сили», які нібито втягнули Україну у війну, при цьому не згадуючи про російську окупацію українських територій та повномасштабне вторгнення у 2022 році.

За результатами експертизи правоохоронці дійшли висновку, що висловлювання Мураєва містять ознаки виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею щодо виправдовування, визнання правомірною та заперечення російської агресії проти України.

Нагадаємо, що Мураєв уже перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.