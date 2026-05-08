Посадовиця купила будинок у селі Зубра в котеджному містечку Terra Solis

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував будинок та землю біля Львова заступниці начальника управлінь з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління Державної податкової служби у Львівській області Наталії Жолудєвої. Відповідну ухвалу оприлюднили у судовому реєстрі, повідомило «Слово і діло» у п’ятницю, 8 травня.

Слідчі встановили, що у 2022 році Наталія Жолудєва купила земельну ділянку у котеджному містечку Terra Solis площею 0,05 га в селі Зубра неподалік Львова. За даними Державного бюро розслідувань, під час купівлі земельної ділянки на її території вже був розташований будинок площею 136,1 м², що підтверджується супутниковими знімками. Попри це, посадовиця подала декларацію про зміни в майновому стані лише в серпні 2024 року, зазначивши, що стала власницею котеджу вартістю 2 млн грн, що майже вчетверо менше ринкової вартості.

За оцінками прокурорів САП, реальна мінімальна вартість цього майна становила близько 6,8 млн грн. За словами Наталії Жолудєвої, вона придбала ділянку за 105 тис. грн, однак у САП вважають таку суму суттєво заниженою порівняно з ринковою вартістю. Також аналіз доходів подружжя засвідчив, що вартість цієї нерухомості перевищує їхні законні доходи.

Як повідомляв ZAXID.NET, згідно з декларацією, у 2023 році зарплата Наталії Жолудєвої становила 343 тис. грн, основний дохід в сім’ю (1,6 млн грн) приносив її чоловік Володимир Жолудєв, який є ФОПом. Заощадження подружжя станом на кінець 2023 року становили 75 тис. доларів.

Нагадаємо, Наталія Жолудєва поновилась на посаді заступника начальника управління, начальниці відділу моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області та відсудила в податкової 210 тис. грн зарплати.